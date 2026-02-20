/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Колю Колев – директор на социологическа агенция „Медиана“ – за труса в българската политика след заявката за нов политически проект на Румен Радев. 33% подкрепа без обявена партия, без програма и без листи – това ли е началото на цунами, което ще пренареди парламента и ще удари както управляващите, така и „малките тояги“ на опозицията?



Поглед.инфо винаги разглежда изборните процеси през призмата на дълбоките обществени нагласи, стратегическите размествания и реалния баланс на силите.

Анализ на Колю Колев за ефекта от появата на партията на Румен Радев, удара върху Възраждане, ПП-ДБ и ГЕРБ, ролята на служебния кабинет и възможните размествания преди изборите.

