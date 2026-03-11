/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с лидера на партия „България Може“ Кузман Илиев за рисковете пред България на фона на войната в Близкия изток, напрежението между великите сили и енергийната криза в Европа. Според него най-голямата опасност за страната не идва отвън, а от решенията на българския политически елит, които могат да превърнат България в мишена в глобалния конфликт. В разговора се обсъждат и перспективите пред Европейския съюз, бъдещето на НАТО, възможната мигрантска вълна от Близкия изток и геополитическото противопоставяне между Запада и новите центрове на сила като БРИКС.

Какви са реалните рискове за България на фона на войната в Близкия изток и нарастващото напрежение между великите сили?

Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с Кузман Илиев се обсъждат няколко ключови въпроса:

– Може ли България да се превърне в мишена заради чужди военни операции

– Какви са последиците от войната в Иран за Европа и енергийните доставки

– Идва ли нова мигрантска криза от Близкия изток

– Защо ЕС е изправен пред сериозни политически и икономически сътресения

– Има ли бъдеще алтернативният геополитически модел около БРИКС

Разговорът засяга и теми като ролята на НАТО, кризата на европейската икономика, възможния разпад на настоящия геополитически модел и перспективите за нов многополюсен свят.

Гледайте втората част от интервюто в YouTube канала на Поглед.инфо.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=_yoWDYZIb1k&t=2s

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.