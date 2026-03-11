/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с лидера на партия „България Може“ Кузман Илиев за рисковете пред България на фона на войната в Близкия изток, напрежението между великите сили и енергийната криза в Европа. Според него най-голямата опасност за страната не идва отвън, а от решенията на българския политически елит, които могат да превърнат България в мишена в глобалния конфликт. В разговора се обсъждат и перспективите пред Европейския съюз, бъдещето на НАТО, възможната мигрантска вълна от Близкия изток и геополитическото противопоставяне между Запада и новите центрове на сила като БРИКС.
Какви са реалните рискове за България на фона на войната в Близкия изток и нарастващото напрежение между великите сили?
Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с Кузман Илиев се обсъждат няколко ключови въпроса:
– Може ли България да се превърне в мишена заради чужди военни операции
– Какви са последиците от войната в Иран за Европа и енергийните доставки
– Идва ли нова мигрантска криза от Близкия изток
– Защо ЕС е изправен пред сериозни политически и икономически сътресения
– Има ли бъдеще алтернативният геополитически модел около БРИКС
Разговорът засяга и теми като ролята на НАТО, кризата на европейската икономика, възможния разпад на настоящия геополитически модел и перспективите за нов многополюсен свят.
Гледайте втората част от интервюто в YouTube канала на Поглед.инфо.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=_yoWDYZIb1k&t=2s
Среща на живо с проф. Николай Витанов
Информационен бюлетин
18 март (сряда)
19:00 ч.
Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А
Какво наистина се случва със света около нас?
Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.
- Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?
- Възможна ли е нова голяма ескалация?
- Какви са реалните рискове за България?
- Къде се намираме в глобалната турбулентност?
Без монтаж.
Без предварително подготвени отговори.
Разговор лице в лице.
Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.
Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201
Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.