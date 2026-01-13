/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора в YouTube канала на „Поглед.инфо“ водещият Георги Стамбулев и гостът Кузман Илиев разкриват защо „самотният“ ЕС всъщност е зависим прокси-проект и как това тласка България към ролята на плацдарм в Черно море. Разговорът разглобява мита за „миротвореца“ Тръмп, описва логиката „печеля от войната“ и предупреждава: когато диалогът се прекъсне, маските падат, а ударът може да се стовари върху Европа – включително през нашата територия.



Поглед.инфо последователно анализира тази линия на поведение и нейните разрушителни последици за международния ред.

Втора част с Кузман Илиев: ЕС е „прелъстен и изоставен“ само привидно – реално е зависим и използван за отслабване на Русия. Тръмп не спира войната, а я „управлява“ чрез проксита, докато Европа трупа дългове и губи индустрия.

Ключов акцент: България рискува да се превърне в база и коридор за действия в Черно море – а това прави темата жизнено важна за всеки българин.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Wv6fUs2EnYU&t=2s

