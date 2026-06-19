Кузман Илиев: Радев каза „Не“ на Брюксел! Санкциите срещу патриарх Кирил взривиха Европа

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с лидера на партия „България може“ Кузман Илиев за отказа на България да подкрепи санкции срещу руския патриарх Кирил, за политическата игра на президента Румен Радев между Брюксел, Вашингтон и Москва, за милиардите, които НАТО изисква за въоръжаване, и за опасната ескалация на войната в Украйна. Дали България защитава националното си достойнство или плаща цената на чужда геополитическа стратегия? Какво означават новите военни разходи, накъде върви Европейският съюз и защо все повече европейски лидери говорят на езика на конфронтацията? Разговор за православието, националния суверенитет, икономиката, войната и мястото на България в един все по-нестабилен свят.

В това издание на „Поглед.инфо“ Владимир Трифонов разговаря с Кузман Илиев за една тема, която предизвика сериозни политически реакции както в България, така и в Европейския съюз – позицията на президента Румен Радев срещу евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил.

Според Кузман Илиев решението на българския държавен глава има не само политическо, но и цивилизационно значение. В разговора се разглежда въпросът дали православието остава важна част от българската идентичност и какво означава за България да заеме позиция по тема, която засяга милиони православни вярващи.

Събеседниците анализират реакциите на различни политически сили у нас и в Европа. Обсъжда се защо част от българския политически елит настоява за по-твърда линия срещу Русия и какви биха били последствията от подобна политика за българското общество.

Специално внимание е отделено на външнополитическата стратегия на президента Радев. Кузман Илиев прави оценка на опитите за баланс между европейските институции, НАТО, Украйна и Русия. Според него това е сложна игра, която крие сериозни рискове за България.

Разговорът преминава към въпроса за бъдещите военни разходи на страната. Какво означава ангажиментът за увеличаване на средствата за отбрана? Как ще се отразят тези разходи върху бюджета, социалната политика, образованието и здравеопазването? Има ли опасност България да отделя все повече средства за въоръжаване за сметка на собственото си развитие?

Кузман Илиев поставя въпроса за приоритетите на държавата. Той коментира доходите на обикновените българи, състоянието на регионите извън големите градове и проблемите на хората, които живеят далеч от политическите центрове на властта. Обсъжда се дали публичните ресурси се разпределят справедливо и кои сфери на обществения живот се нуждаят най-силно от подкрепа.

Сериозен акцент е поставен върху войната в Украйна и перспективите за нейното развитие. Анализирани са последните удари с дронове, ролята на НАТО, участието на европейските държави и възможните сценарии за бъдеща ескалация. Кузман Илиев предупреждава, че Европа подценява рисковете от продължаването на конфликта и че последствията могат да бъдат много по-тежки, отколкото изглежда днес.

В разговора се разглежда и въпросът за състоянието на европейския политически елит. Дали Европа се движи към по-голяма милитаризация? Защо все повече средства се насочват към отбранителни програми? И доколко европейските общества подкрепят тази политика?

Отделено е внимание и на отношенията между Съединените щати и Европейския съюз. Каква е ролята на Вашингтон във войната в Украйна? Доколко Европа следва собствена стратегия и доколко изпълнява решения, взети извън континента? Това са част от въпросите, които намират място в анализа.

Кузман Илиев коментира и икономическото състояние на Русия, ефекта от санкциите и способността на руската икономика да функционира в условията на продължителен конфликт. Според него реалната картина често се различава от политическите послания, които доминират в медийното пространство.

Разговорът засяга и темата за обществените нагласи в България. Какво мислят българските граждани за войната? Подкрепят ли политиката на конфронтация или предпочитат дипломацията? Какви са реалните настроения извън телевизионните студиа и социалните мрежи?

В заключителната част се прави по-широк анализ на бъдещето на Европа, на нарастващото напрежение между големите сили и на мястото на България в един свят, който все по-често изглежда разделен между конкуриращи се геополитически центрове. Според Кузман Илиев страната ни трябва внимателно да защитава собствените си интереси, без да допуска да бъде превръщана в инструмент на чужди стратегии.

Гледайте целия разговор, за да чуете аргументите на Кузман Илиев за ролята на България в съвременната геополитическа криза, за политиката на президента Румен Радев, за отношенията между Европа и Русия, за войната в Украйна и за предизвикателствата пред българското общество през следващите години.

Втора част утре вечер: ...

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