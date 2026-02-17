/Поглед.инфо/ Живеем във време на парадокси – Европа се въоръжава срещу „слаба“ Русия, Брюксел проповядва мир, докато отпуска милиарди за война, а България е в „клуба на богатите“, но с най-бедните граждани. Има ли изход от този политически и икономически разпад?



В това откровено и напрегнато интервю с Кузман Илиев говорим за икономическия суверенитет, българското злато, еврозоната, нарастващия дълг, демографската катастрофа и опасната милитаризация на Европа. Това разговор за фактите, които не чуваме, и за решенията, които никой не иска да поеме.



Време е за прагматичен патриотизъм – или за окончателно делегиране на съдбата ни.

В това издание на „Конкретно“ по „Поглед.инфо“ Георгий Стамболиев разговаря с Кузман Илиев за:

– Парадоксите на европейската политика и милитаризацията

– Икономическото състояние на България и растящия дълг

– Демографската криза и деиндустриализацията

– Рисковете пред еврозоната

– Българското злато и икономическия суверенитет

– Пенсионните фондове и прехвърлянето на риска върху хората

Разговор за духовния център, рационалните решения и възможността обществото да поеме отговорност за бъдещето си.

Втора част утре вечерта: .....

#България #Европа #ЗлатотоНи #Дългът #Еврозона #Суверенитет #Геополитика #Икономика