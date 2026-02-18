/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора с Кузман Илиев темата за българската политика прераства в разследване на модела – как бюджетът се източва през „неправителствени“ структури, как елитът се превръща в посредник на чужди интереси и как скандалът „Петрохан“ се оказва политически Рубикон. На фона на ескалиращата война в Украйна и все по-агресивната линия на НАТО, въпросът вече не е кой ще управлява, а дали България ще запази остатъците от суверенитета си. Разговорът стига до болезненото – изгубената индустрия, ерозиралата държавност и опасността от нов цикъл на политическа парализа.



Поглед.инфо винаги разглежда българската криза през призмата на суверенитета, икономическата независимост и реалните геополитически рискове пред държавата.

Втората част на интервюто с Кузман Илиев изважда на преден план най-тежките въпроси пред държавата: защо „неправителствени“ организации получават държавно финансиране без отчетност; как скандалът „Петрохан“ пренареди политическия баланс; има ли външно влияние в ключови решения; и дали България губи контрол върху сигурността си в контекста на войната в Украйна.

Разговорът преминава през теми като бюджета и НПО-мрежите, ерозията на институциите, ролята на президента Румен Радев, зависимостите в политическия елит и опасността от нов цикъл на нестабилност. Поставя се и стратегическият въпрос: може ли България да мисли независимо, когато индустрията е разрушена, енергетиката – уязвима, а финансовата система – под външен натиск?

Това е разговор за реалността зад лозунгите – за държава, изправена пред исторически момент, в който всяко решение може да се окаже съдбоносно.

#Петрохан #Суверенитет #НПО #България #Геополитика #Война #Политика #ПогледИнфо

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

