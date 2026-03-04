/Поглед.инфо/ В условията на нарастваща геополитическа нестабилност и ескалация на напрежението в Близкия изток, особено в контекста на текущия конфликт, свързан с Иран, българската дипломация е изправена пред необходимостта да действа с повишена степен на внимание, стратегическа преценка и институционална зрялост. Последните изявления на водещи европейски държави като Франция, Германия и Обединеното кралство, които заявяват готовност за „пропорционални отбранителни действия“, както и острите предупреждения от Техеран, ясно показват колко бързо една реторика може да премине в реална ескалация. В подобна среда думите вече не са просто дипломатически инструмент, а фактор със собствена стратегическа тежест.

Тази динамика поставя пред България въпроса не дали да бъде солидарна със своите съюзници, а как да изрази тази солидарност, без да поема излишни рискове и без да се въвлича в реторика, която може да бъде възприета като конфронтационна. Историята показва, че в периоди на остри международни кризи малките и средни държави не печелят от прибързани позиции или крайни декларации. Те печелят от способността да запазят гъвкавост.

България е член на Европейския съюз и НАТО, но това не означава механично възприемане на всяка публична линия. Напротив, именно в такива моменти се проявява същинската роля на дипломацията – да балансира между съюзническите ангажименти и националния интерес. Европейските изявления за възможни военни действия, макар и формулирани като „отбранителни“, носят потенциал за ескалация, особено когато срещу тях стои категоричен сигнал, че всяко участие ще бъде разглеждано като акт на война.

Допълнително усложнение внася и нарастващата ескалираща реторика на глобално ниво. Отказът от преговори и изказвания от типа „твърде късно за диалог“, съчетани със заплахи за „непрекъснати наказателни удари“, показват, че дипломатическите канали се свиват. Паралелно с това разширяването на военните действия към Ливан и активизирането на свързани групировки увеличават риска от регионализация на конфликта. Това вече не е изолиран сблъсък, а потенциална верижна реакция. Към военната и дипломатическата ескалация се добавя и един често подценяван фактор – миграционният риск. Оценките на европейските институции показват, че при население от около 90 милиона души дори частична дестабилизация на Иран може да доведе до безпрецедентни миграционни потоци. Потенциалните маршрути през Турция към Европа са добре познати и вече изградени. Това означава, че една ескалация може бързо да се превърне в хуманитарна и политическа криза за целия Европейски съюз.

За България този аспект е особено чувствителен. Като външна граница на ЕС страната е пряко изложена на миграционен натиск. Всяка външнополитическа позиция следва да отчита и този фактор. Външната политика не съществува изолирано – тя има пряко отражение върху вътрешната сигурност.

Допълнително потвърждение за сериозността на ситуацията идва от действията на Съединените щати, които призоваха своите граждани да напуснат незабавно значителна част от Близкия изток. Подобни мерки се предприемат само при висока оценка на риска. Масовите отмени на полети и евакуацията на дипломатически персонал показват, че кризата вече има системни измерения, засягащи транспорт, икономика и сигурност. Към това се добавя и предупреждението за възможни ответни действия на ирански структури в Европа, включително чрез т.нар. спящи клетки. Това означава, че конфликтът може да има директни последици върху европейска територия. В този момент въпросът вече не е само външнополитически, а и свързан с вътрешната сигурност на европейските държави.

Анализите сочат, че ударите срещу Иран могат да имат трансформационно значение за международната система, сравнимо с ключови исторически събития. Отслабването на един от основните противници на западния блок променя баланса на силите и поставя въпроси за ролята на други глобални актьори като Русия и Китай. Възможното пренасочване на американското внимание към Азия и бъдещето на регионалните противопоставяния, показват че последствията далеч надхвърлят Близкия изток. Именно тук се крие и най-големият риск – изкушението да се възприеме конфликтът в световен мащаб. Сценариите варират от дестабилизиране на региона до хаос, радикализация или продължителен конфликт с непредвидими последици за целия свят. Историята показва, че опитите за промяна на режими чрез военна сила често водят до резултати, различни от първоначалните очаквания. Пример за това са Афганистан, Ирак, Сирия и Либия.

В този контекст българската дипломация следва да избягва крайни позиции. Сдържаността не означава пасивност, а стратегически избор. Тя позволява запазване на дипломатически канали, поддържане на гъвкавост и минимизиране на рисковете. България няма интерес да бъде сред най-гласовитите участници в конфликта, а да бъде сред разумните. Сдържаността означава и внимателен избор на език. В съвременната международна среда думите могат да имат последствия, сравними с действията. Всяко изказване се анализира и интерпретира. Затова дипломатическият език трябва да бъде прецизен, премерен и ориентиран към деескалация. Същевременно България може да бъде активна – но по различен начин. Чрез подкрепа за дипломатически усилия, чрез участие в европейски формати, чрез насърчаване на диалога. Накрая, най-важното: в един свят, в който конфликтите се разгръщат едновременно на военен, икономически, информационен и миграционен фронт, всяко прибързано решение може да има дългосрочни последици. България трябва да мисли не в рамките на дни, а на години.

Затова изборът пред българската дипломация е ясен. Между изкушението на крайни позиции и трудния път на сдържаността. В тази ситуация сдържаността не е слабост. Тя е сила. Тя е инструмент за запазване на стабилността, за защита на националните интереси и за съхраняване на възможността за действие в един все по-несигурен свят. Именно тази сдържаност ще определи дали България ще бъде просто наблюдател на глобалните процеси – или разумен участник, който умее да защитава себе си, без да се въвлича в чужди конфликти.



