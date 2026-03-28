/Поглед.инфо/ В момент на ескалиращ глобален конфликт между САЩ, Израел и Иран, присъствието на чужди военни самолети на гражданското летище в София не е просто логистичен детайл, а директно излагане на българската столица на огромен риск. Проф. Ивайло Груев повдига завесата над опасния паралел между днешното поведение на властите и фаталната „символична война“ от 1941 г. Докато институциите си прехвърлят папките по компетентност, въпросът остава: кой носи отговорност, ако София отново се превърне в мишена заради чужди интереси?

Официален Отговор от Президента на РБългария и министъра на отбраната Атанас Запрянов на Отвореното писмо на проф. Ивайло Груев относно американските военни самолети .намиращи се на летище “Васил Левски“

На 25 февруари 2026 Поглед Инфо публикува отворено писмо до президента г-жа Илияна Йотова, в което поставих редица въпроси, относно присъствието на американски военни самолети на гражданското летище „Васил Левски“ в контекста на предстоящия, по това време, военен конфликт между САЩ, Израел и Иран. В него очертах притеснителни паралели с така наречената „символична“ декларация от 1941година, обявяваща война на САЩ и Великобритания. Както е известно именно тази “символична“ декларация доведе до изключително тежки бомбардировки, при които само в София загинаха 2500 граждани и бяха разрушени над 12 000 сгради. В тази връзка поставих въпроса, чии подписи стоят под решението за разрешаване на американските военни самолети да ползуват гражданското летище „Васил Левски“, чието присъствие потенциално моце да превърне българската столица в легитимна военна мишена?

На 5 март 2026 от Администрацията на президента получих следният отговор.

“По повод на постъпилото заявление от Вас по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с вх. № 92-00-72 от 4.3.2026 г. Ви уведомяваме, че Администрацията на президента не разполага с исканата от Вас информация.

На основание чл;.31, ал.1 от ЗДОИ заявлението Ви е препратено по компетентност до г-н Атанас Запрянов – министър на отбрана , адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3, гр. София.“

Проф. Ивайло Груев - Преподавател по политология в университета на Отава/Канада/

На 26 март 2026 от Министерството на Отбраната получих следният отговор, подписан на министър г-н Атанас Запрянов който прилагам без съкращения:

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и постъпило в Министерството на отбраната (МО) заявление с допълнителна информация от г-н Ивайло Николаев Груев, регистрирано с вх. рег. № 02-00-5 от 17.03.2026 г. във връзка с препратено негово заявление по компетентност от администрацията на Президента с вх. наш рег. № 02-00-5 от 05.03.26 г., което е оставено без разглеждане, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация относно:

1. „Чии подпис(и) стои(ят) под това решение, което има реална опасност да бъде от историческо значение с дългосрочни и непоправими последици?“

2. „Еднолично от министър-председателя в оставка Росен Желязков ли е взето решение или е съгласувано с други инстанции (Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, ДАНС както и други институции)? Налице ли са техните подписи? “

3. „Като парламентарна република каква е причината Българският парламент като висш държавен орган да не бъде своевременно консултиран при вземането на такова важно гео-политическо решение, пряко свързано с националната сигурност на страната?“

4. „Каква е причината международното гражданско летище “Васил Левски“ да бъде използвано, а не военните летища в Безмер и Граф Игнатиево, приспособени да приемат военни самолети?“

5. „Обяснението за “учение“ е несъстоятелно, след като всички световни медии, без изключение са пълни с публикации за предстояща военна атака на САЩ срещу Иран.“

6. „Вярна ли е информация, че правителството на САЩ официално е предупредило София, че летището “Васил Левски“ се превръща в мишена за иранските ракети?“

7. „Имайки предвид категоричното изявление на Техеран, коя е причината България да не последва отказът на правителствата на Румъния, Гърция, Турция, и на най-близкия съюзник на САЩ, Великобритания (всички те членове на НАТО) за недопускане на американските военни самолети на тяхна територия, съхранявайки своя неутралитет и национална си сигурност в един непредвидим военен конфликт? Каква е причината българското правителство да направи това стратегическо решение с непредсказуеми последици?“

8. „В случай на ескалация и превръщането на този конфликт в регионален, какви мерки възнамерява българското правителство да предприеме с цел потенциалните заплахи срещу национална сигурност на България.“

9. „В тази връзка взето ли е под внимание евентуалната намеса на Китай и Руската федерация и нейното отражение върху национална сигурност на България, в дипломатичен, политически, икономически, гео-политичен и имиджов план?“

10. „Бих искал да обърна внимание, че всяка военна намеса в нарушение на член 51 от Хартата на ОНН (използване на военна сила при самозащита) както и без изричното одобрение на Съвета на Сигурност на ООН се третира като “акт на агресия“ т.е. терминът според международното право е “агресивна война“, което означава, че участващи страни по право се санкционират с неизбежните в случая репарации.“

РЕШИХ:

Информацията по въпроси № 5 и № 10 не се предоставя. По същество същите се приемат като коментар и лично мнение на заявителя, тъй като в тях не се съдържа конкретно искане за достъп до обществена информация относно обществения живот в Република България, респ. за дейността на министъра на отбраната в качеството му на задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ.

С оглед на това се приема, че в тази част заявлението не попада в приложното поле на закона и не подлежи на разглеждане по реда на ЗДОИ.

Предоставя се информация по въпроси № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9.

По въпрос № 1: „Чии подпис(и) стои(ят) под това решение, което има реална опасност да бъде от историческо значение с дългосрочни и непоправими последици?“

Доколкото в изложението, в първото заявление от 05.03.2026 г. преди въпросите се сочи възникнала ситуация около летище „Васил Левски“ – София и същото е определено от Вас за „стратегически обект от изключително значение за националната сигурност във военно отношение“, то в контекста на първия въпрос се предоставя следната информация: съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 181/2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, стратегическите обекти в управление на Министерството на отбраната не са посочени в приложението към постановлението, а се определят от министъра на отбраната. В приложението към постановлението е посочено летище „Васил Левски“ – София, но не като обект от военно значение. Управлението му като стратегически обект е възложено по силата на Раздел VII – Сектор „Транспорт“, т. 2.8 от приложението към постановлението на министъра на транспорта и съобщенията и в тази връзка министърът на отбраната не е компетентен да събира и съхранява информация в контекста на зададения въпрос.

По въпрос № 2: „Еднолично от министър-председателя в оставка Росен Желязков ли е взето решение или е съгласувано с други инстанции (Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, ДАНС както и други институции)? Налице ли са техните подписи?“

Налице е Решение № 205 на Министерския съвет от 4 март 2026 г. (поверително), взето на основание чл. 105, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 12 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС) и по реда, регламентиран в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

По въпрос № 3: „Като парламентарна република каква е причината Българският парламент като висш държавен орган да не бъде своевременно консултиран при вземането на такова важно гео-политическо решение, пряко свързано с националната сигурност на страната?“

Разпоредбата на чл. 11 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили урежда, че Народното събрание разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили с политико-военен характер. В случая се касае за пребиваване с невоенен характер.

На следващо място и с оглед описаната от Вас фактическа обстановка, отбелязваме, че Народното събрание по силата на чл. 18 от ЗППТРБСЧВС е информирано за взетото от Министерския съвет решение по съответния ред.

По въпрос № 4: „Каква е причината международното гражданско летище “Васил Левски“ да бъде използвано, а не военните летища в Безмер и Граф Игнатиево, приспособени да приемат военни самолети?“

Дейностите, в обхвата на тренировката са планирани да се извършват от авиационна база Враждебна, разположена в северния район на летище „Васил Левски“ – София. Недостатъчното място за разполагане на такъв тип въздухоплавателни средства в авиационната база наложи определянето на зони за разполагане и обслужване на самолетите в района на гражданската част на летище „Васил Левски“ – София, и в този смисъл Летище „Васил Левски“ – София е било обект на заявяване по дипломатически път от посолството на САЩ в София за провеждане на тренировка във връзка с Мерките за усилена бдителност.

По въпрос № 5: „Обяснението за “учение“ е несъстоятелно, след като всички световни медии, без изключение са пълни с публикации за предстояща военна атака на САЩ срещу Иран.“

В това твърдение не се съдържа въпрос относно обществения живот в Република България нито за дейност на задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ.

То не съдържа индивидуализирано искане за достъп до обществена информация, а представлява изразяване на мнение/твърдение от страна на заявителя. Поради това, посоченото е извън материалния обхват на ЗДОИ.

По въпрос № 6: „Вярна ли е информация, че правителството на САЩ официално е предупредило София, че летището “Васил Левски“ се превръща в мишена за иранските ракети?“

Не, не е вярна информацията.

По въпрос № 6 (втора част): „Известна е категоричната декларация на Техеран, че всяка една военна база и инфраструктура, взимаща участие в този конфликт подлежи на ответен удар? Уведомени ли са жителите на столицата че София е в обсега на ракетите на Иран?“

Информацията, която Министерството на отбраната предоставя официално, е съобразена с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, в интерес на защитата на интересите на страната, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика и конституционния ред. В тази връзка, Министерството на отбраната не носи отговорност за разпространението на изкривена или погрешно интерпретирана информация.

По въпрос № 7: „Имайки предвид категоричното изявление на Техеран, коя е причината България да не последва отказът на правителствата на Румъния, Гърция, Турция, и на най-близкия съюзник на САЩ, Великобритания (всички те членове на НАТО) за недопускане на американските военни самолети на тяхна територия, съхранявайки своя неутралитет и национална си сигурност в един непредвидим военен конфликт? Каква е причината българското правителство да направи това стратегическо решение с непредсказуеми последици?“

Целта на пребиваването на сили и средства от ВВС на САЩ е провеждане на тренировка в рамките на Мерките за усилена бдителност на Алианса. Това се потвърждава от официално постъпила дипломатическа нота от Посолството на САЩ в София.

По въпрос № 8: „В случай на ескалация и превръщането на този конфликт в регионален, какви мерки възнамерява българското правителство да предприеме с цел потенциалните заплахи срещу национална сигурност на България.“

В Министерството на отбраната се изготвят непрекъснато оценки на потенциалните заплахи, извършват се периодични прегледи на плановете за охрана и отбрана. В случай на заплаха се предприемат действия съобразно естеството на заплахата.

По въпрос № 9: „В тази връзка взето ли е под внимание евентуалната намеса на Китай и Руската федерация и нейното отражение върху национална сигурност на България, в дипломатичен, политически, икономически, гео-политичен и имиджов план?“

С оглед компетентността на министъра на отбраната в областта на отбраната, на разглеждане подлежат всички възможни сценарии в тази сфера.

По въпрос № 10: „Бих искал да обърна внимание, че всяка военна намеса в нарушение на член 51 от Хартата на ОНН (използване на военна сила при самозащита) както и без изричното одобрение на Съвета на Сигурност на ООН се третира като “акт на агресия“ т.е. терминът според международното право е “агресивна война“, което означава, че участващи страни по право се санкционират с неизбежните в случая репарации.“

Приема се за коментар и лично мнение на заявителя, тъй като не се съдържа искане за достъп до обществена информация относно обществения живот в Република България, респ. за дейност на задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ. То не съдържа индивидуализирано искане за достъп до обществена информация, а представлява изразяване на мнение/твърдение от страна на заявителя. Поради това, твърдението на заявителя е извън материалния обхват на закона.

Настоящата информация да бъде предоставена в исканата от заявителя писмена форма съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, а именно: по електронен път на посочения e-mail адрес: ivaylogrouev@yahoo.ca и публикувана в Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет съгласно чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация.

Предвид изложеното и на основание чл. 37 ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, Ви предоставям частичен достъп до заявената информация.

Решението за частичен достъп може да се обжалва пред съответния Административния съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от датата на получаването му.

