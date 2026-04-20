/Поглед.инфо/ Българските избори не са просто вътрешнополитическо събитие, а сигнал, който Москва разчита внимателно – като възможност за възстановяване на диалог там, където енергетиката и геополитиката се преплитат. Газът, петролът и атомната енергетика се превръщат в поле на сблъсък между икономическата логика и политическите ограничения, в които България трябва да намери своя път. Въпросът вече не е дали отношенията с Русия могат да бъдат възстановени, а как – без да се върне старата зависимост и без да се загуби новата автономия.

България като индикатор в чуждия геополитически разказ

Българските избори не пораждат интерес в Москва сами по себе си. Те не са събитие, което променя баланса. Те са сигнал. И този сигнал се търси не в победителя, а в отклонението – в онова малко разместване, което показва дали периферията на Европа започва да излиза от зададената траектория.

От София това почти не се вижда. Тук вниманието е приковано към числа, коалиции, личности. Там се гледа друго – устойчивостта на системата, която държи България в определен политически и икономически режим. Ако тази устойчивост се пропука, дори леко, това вече има значение, защото отваря възможност за процес, който не може да бъде контролиран изцяло отвън.

Но българският интерес не съвпада с този ракурс. За България въпросът не е дали системата се пропуква. Въпросът е дали има възможност да се възстанови нормалност там, където тя беше прекъсната. И най-вече – дали може да се върне икономическа логика в сфери, които бяха изцяло подчинени на политическо решение.

Точно тук започва напрежението, което определя целия разговор за Русия.

Енергийните връзки между България и Русия не бяха просто договори. Те бяха инфраструктура на предвидимост. Газът, петролът и ядреното гориво изграждаха среда, в която индустрията можеше да планира, държавата можеше да прогнозира, а обществото – да живее без усещане за постоянен риск. Тази предвидимост беше критикувана като зависимост, но тя функционираше като стабилизиращ фактор.

Когато тази система беше прекъсната, България не премина към „свобода“. Тя премина към друга форма на зависимост – разпределена между различни източници, но лишена от дългосрочна сигурност. Цената на тази трансформация не се изчерпва с по-скъп газ или по-нестабилни доставки. Тя се проявява в инвестиционна предпазливост, в индустриално колебание, в усещането, че всяко решение е временно.

Русия наблюдава този процес без излишна емоция. В нейния медиен разказ България не е център, а пример. Пример за държава, която е направила избор, но продължава да търси начин да живее с последствията от него. Този разказ не е агресивен. Той е изчакващ. В него няма настояване за незабавно възстановяване на отношенията. Има постоянна линия – че икономическата логика рано или късно ще се върне.

Изборите попадат именно в този хоризонт. Те не се възприемат като възможност за рязък завой, а като възможност за промяна в тона. За появата на език, в който Русия не е автоматично изключена от уравнението. За сигнал, че България може да започне да мисли за енергията не само като въпрос на лоялност, а като въпрос на интерес.

Това пространство е тясно. То е ограничено от европейски регулации, от нови енергийни коридори, от политически ангажименти, които не могат да бъдат игнорирани. Но именно защото е тясно, то става решаващо. В широкото пространство решенията се размиват. В тесното те се изострят.

Руският прочит се концентрира върху това изостряне. Върху възможността България да направи малки, но значими стъпки – да отвори канал за диалог, да допусне икономически аргумент, да търси гъвкавост там, където досега имаше твърдост.

И тук идва първото изпитание за българската политика. Възможностите не се реализират сами. Те изискват стратегия. А стратегията изисква яснота – какво е допустимо, какво е необходимо и какво е неизбежно.

Ако тази яснота липсва, България ще остане в позицията на наблюдавана страна – част от чужд разказ, но без собствена роля в него.

Ако се появи, тогава изборите ще се окажат не просто вътрешнополитическо събитие, а началото на процес, в който България постепенно възстановява способността си да определя собствената си траектория.

Газът като граница между икономическа логика и политическа воля

Газът е най-бързият преводач на политиката. Там няма време за интерпретации. Решението се превръща в цена, а цената – в натиск. Затова именно газът беше първото място, където България усети реалното значение на промяната.

Преди прекъсването системата работеше без сътресения. Това не означаваше, че тя беше идеална. Означаваше, че беше предвидима. Предвидимостта е най-ценният ресурс за икономиката, защото позволява планиране. Когато тя изчезне, всяко решение става по-скъпо, защото включва риск.

След прекъсването България влезе в процес на диверсификация, който беше представен като освобождаване. В действителност той беше пренареждане. Страната получи достъп до различни източници, но загуби стабилността на дългосрочните договори. Получи възможност за избор, но и необходимост да избира постоянно.

Руският прочит на този процес е последователен. В него се подчертава, че политическото решение е довело до икономически разход. Това не е пропагандна теза. Това е интерпретация, която намира подкрепа в реалните трудности на прехода.

Но тук се появява ключовият въпрос, който разделя прочита от интереса. Дори ако икономическата логика предполага по-тясно сътрудничество с Русия, дали това е възможно в рамките на сегашната европейска система?

Отговорът не е еднозначен. Европейските политики са насочени към намаляване на зависимостта от руския газ. Инфраструктурата се изгражда в тази посока. Договорните механизми също. Това означава, че всяко движение обратно ще бъде ограничено не само политически, но и технически.

И все пак икономиката не изчезва.

Българската индустрия, домакинствата, енергийният сектор продължават да търсят най-изгодния ресурс. Този натиск не може да бъде напълно неутрализиран. Той се натрупва и създава условия за промяна, дори когато официалната политика остава непроменена.

Русия разчита именно на този процес. Не на политически пробив, а на постепенно възстановяване на икономическата необходимост. Това е по-бавен, но по-устойчив подход.

Изборите могат да ускорят този процес, ако доведат до по-прагматична политика. Но те не могат да го заменят. Защото в крайна сметка решението ще трябва да бъде съобразено с цялата система от ограничения.

Тук се появява най-трудният баланс. България трябва да търси икономическа ефективност, без да губи стратегическа автономия. Това означава да използва всяка възможност, без да се обвързва изцяло с нея.

Този баланс не е стабилен. Той изисква постоянна корекция. Но именно в тази корекция се крие възможността за реална политика.

Петролът и атомът като дълбоката структура на зависимостта

Петролът не създава ежедневен шум, но определя дългосрочната устойчивост на икономиката. България беше интегрирана в модел, в който руският петрол беше не просто източник, а основа на функционирането. Тази основа беше разклатена, но не изчезна без следа.

Преходът към други доставки беше осъществен, но той разкри колко сложна е системата. Не става дума само за суровината, а за логистиката, за преработката, за ценовите механизми. Това е структура, която не се променя с едно решение.

Русия вижда в този процес възможност за частично възстановяване. Не чрез връщане към старото, а чрез намиране на нови форми на присъствие. Това може да бъде търговско, технологично или дори индиректно участие.

Но истинската тежест е в атомната енергетика.

Там връзката е най-дълбока. Тя е изграждана десетилетия. Тя включва технологии, гориво, експертен капацитет. Прекъсването ѝ не е просто политически акт. То е процес, който изисква време, ресурси и внимателно управление.

България вече е поела по пътя на диверсификацията. Но този път не е завършен. И именно в тази незавършеност се появява пространство за прагматизъм.

Русия ще се опита да използва това пространство. Не чрез натиск, а чрез предложения. Чрез участие в решения, които изглеждат рационални от техническа гледна точка.

Българският интерес изисква да се подходи към тези предложения без предразсъдъци, но и без наивност. Защото атомната енергетика не търпи грешки. Тя изисква стабилност, последователност и дългосрочно мислене.

Изборите могат да повлияят на този процес, но не чрез промяна на курса, а чрез промяна на начина, по който се вземат решенията. Чрез връщане на експертността, чрез намаляване на идеологическото напрежение, чрез търсене на решения, които са устойчиви, а не просто удобни.

Политиката като превод между енергия и суверенитет

Енергията сама по себе си не носи суверенитет. Тя трябва да бъде преведена в политика, която да защитава интереса. Ако този превод е слаб, ресурсът се превръща в зависимост. Ако е силен, той се превръща в инструмент.

България се намира точно в този процес на превод.

Русия наблюдава внимателно дали този процес ще се развие в посока на по-голяма автономия или ще остане в рамките на външно определена логика. Изборите са индикатор за това, но не и решаващ фактор.

Решението ще зависи от способността на българската политика да формулира собствена линия. Линия, която не отрича съюзите, но и не се разтваря напълно в тях. Линия, която допуска диалог, но не допуска зависимост.

Това е трудно равновесие. Но именно в него се крие възможността България да се върне като субект, а не като обект на геополитика.

България между възможността и решението

Русия ще вижда в България шанс, докато България не реши сама какво иска да бъде. Това е същността на ситуацията.

Възстановяването на отношенията не е въпрос на желание, а на способност. Способност да се мисли стратегически, да се действа прагматично и да се поемат рискове там, където те са неизбежни.

Светът, в който България можеше да балансира лесно между различни центрове на сила, вече не съществува. Но това не означава, че балансът е невъзможен. Означава, че той е по-труден.

Газът, петролът, атомната енергетика ще продължат да бъдат полета на този баланс. Но те са само инструментите. Истинският въпрос е как ще бъдат използвани.

Дали България ще остане в рамката на чужди решения, или ще започне да формулира свои.

Този избор не се прави на избори.

Той се прави след тях.

