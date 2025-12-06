/Поглед.инфо/ Доверието в една държава рядко пада внезапно. То се пропуква бавно, после тихо се руши, а накрая — рухва оглушително. И когато падне, не остава само политически хаос. Остава празнота. Остава усещането, че нищо не работи, че думите са обезсмислени, че изборите са ритуал без съдържание. Остава тишина, в която всичко изглежда еднакво безнадеждно. България днес точно това преживява — не политическа криза, а дълбок цивилизационен разпад на доверие, в който всички политически лагери изгубиха легитимността си едновременно, като актьори в театър, които се карат кой да играе главната роля, без да забележат, че публиката вече си е тръгнала.

Живяхме години наред с усещането за застой, но днес застоят вече не е просто усещане — той е диагноза. Той е онова вцепенение, в което хората повтарят едни и същи фрази от отчаяние, докато политиците повтарят своите от цинизъм. И когато тези два монолога престанат да се пресичат, обществото влиза в състояние на пълно политическо недоверие. Точно там сме сега. И няма значение дали гледаме към ГЕРБ, към ПП–ДБ, към БСП, към „патриотите“ или към поредния нов проект, който се ражда със самочувствието на спасител, но умира като недоразумение. Всички са изгубили доверието, защото всички направиха едно и също: престанаха да говорят истината и започнаха да играят роля.

ГЕРБ рухват като партия, която не разбра проста истина — легитимността не се държи със страх, с пиар, с асфалт и компромати; тя се държи със смисъл. А когато смисълът се изпразни, нищо не може да го върне. Хората се умориха от лицата, които говорят еднакво вече петнадесет години, от опорките, които се сменят в зависимост от удобството, от театъра на „незаменимостта“. Нищо не е по-страшно за лидер от това хората да му се уморят — защото умората е необратима. И днес Бойко Борисов може да стои на сцената колкото си иска, но сцената е празна, креслата са празни, емоцията е изчезнала. Публиката си тръгна. И това е краят. Не драматичен, не шумен, а бавен и тъжен конец на една политическа епоха, която се самопогълна в собствената си изчерпаност.

ПП–ДБ, от своя страна, не загубиха властта — те загубиха мита за себе си. А когато една партия се крепи на собствената си легенда, нейният крах е винаги по-шумен, по-болезнен, по-позорен. Те дойдоха като „нови“, но живяха като „стари“. Дойдоха с обещания, които звучаха като молитви, но управляваха с компромиси, които приличаха на сделки от най-лош вид. И най-страшното — те разрушиха последната надежда на онези българи, които още вярваха, че нещо може да започне начисто. Когато разрушиш надеждата, разрушителят става по-омразен от корумпирания. И тази омраза днес тежи върху тях като политически надгробен камък.

БСП… болката там е почти историческа. Не е просто падение — това е разпад, който идва отвътре, от сърцевината, от самата душа на партията, която някога можеше да събере площада пред „Позитано“ за пет минути. Днес там има тишина. Тишина, в която се чуват само вътрешни скандали, лични битки, празни речи. Партия, която загуби народа си, не е партия — тя е музей. И БСП днес прилича именно на музей — от онези, в които табелите са пожълтели, а хората отдавна са спрели да влизат, защото всичко вътре е отминало време, което не говори нищо за днешния ден.

Патриотичните партии са вече карикатура на себе си — фрагментирани, дребни, дребнави, еднодневни. Някога бяха символ на енергия, на съпротива, на инстинкт за държава. Днес са битки за субсидии, за телевизионно време и за лични реванши. А когато каузата умре, символите стават смешни. Затова никой не ги следва. Затова никой не ги слуша. Затова са извън играта — не защото някой ги е победил, а защото извършиха политическо самоубийство чрез безсмислие.

И ето ни тук — в страна, в която политическото пространство е запълнено с лица, които носят едно и също: липса на авторитет, липса на доверие, липса на смисъл. Народът не вярва на никого, не защото е „антиистаблишмънт“, а защото няма на кого да повярва. И това е трагедия, но и начало. Начало на исторически преход — не политически, а морален. Хората вече не искат програми, не искат коалиции, не искат обещания. Искат истина. Искат автентичност. Искат чистота на намерението, не на думите.

И тук се ражда най-страшният въпрос — не за политиците, а за държавата:

Какво се случва с една държава, когато обществото ѝ вече не вярва на никого?

И още по-страшният отговор:

Тя търси нови хора, нови гласове, нова енергия — извън системата, извън старите лица, извън лъжите.

Точно там започва новата история.

И колкото по-ясно става, че обществото вече не гледа към политиците за посока, толкова по-силно политическата класа започва да се паникьосва. Това е паника, която не виждаш на пресконференции; тя се усеща в треперещите реплики, в изнервените реакции, в разнопосочните заявления, които нямат нищо общо с реалността. Защото реалността е само една: властта в България остана без публика, а политиците – без почва под краката си. Те продължават да играят роли, които никой вече не гледа, да повтарят лозунги, които никой не слуша, да обещават бъдеще, в което никой не вярва. Властта се превърна в самодостатъчен ритуал, а обществото – в безмълвен съдник, който не аплодира и не освирква; то просто мълчи. А това мълчание е по-смъртоносно от всяка буря.

Точно това мълчание разкрива нещо друго — политиците вече нямат на кого да се опрат. Европейските партньори ги гледат с недоверие, американските дипломати – с изтощение, собствените им структури – с инерция. Вътрешната легитимност е изчезнала, а външната е условна. И така стигаме до онова усещане за безтегловност, което се усеща във всяко изказване на министър, във всеки спор в парламента, във всяка партийна пресконференция: думите вече не носят тежест, защото хората знаят, че не променят нищо.

В такава атмосфера държавата започва да се движи по инерция. Не защото институциите работят, а защото навикът ги движи напред. Машината се търкаля, но няма водач. А онези, които се опитват да изглеждат като водачи, нямат сила да натиснат спирачка или да завият. Всички настоящи политически фигури изглеждат като хора, попаднали на чужда сцена, които четат чужд сценарий, без да разбират смисъла на текста. И най-страшното е, че те си мислят, че държат държавата, а всъщност държавата се изплъзва между пръстите им.

Обществото не е глупаво. Хората усещат фалша по-бързо от всяка социологическа агенция. За минута разпознават лъжеца, преигралия, този, който говори по команда. И тогава се случва онова, което се случи: пълен разпад на доверието във всички посоки. Лявото се разпадна, защото забрави за левите хора. Дясното се превърна в беззъба карикатура. Центърът се стопи като лед под лампа. Новите движения се изчерпаха преди да се родят. Хората гледат политическото пространство и виждат не спектър, а пустош — без цвят, без звук, без живот.

В тази пустош има само едно нещо, което още не е изчезнало — гневът. Но това вече не е онзи гняв, който води протести, митинги, бунтове. Това е вътрешен, тих, дълбок, почти философски гняв. Гняв срещу усещането, че 30 години преход са изяли смисъла. Гняв срещу подмяната на демокрацията с фасада. Гняв срещу посредствеността, която се представя за компетентност. Гняв срещу политиците, които говорят за капитани, а не могат да управляват лодка в спокойно езеро.

И този гняв ражда нещо още по-опасно — пълно недоверие към идеята за политика. Това вече не е криза на партии, а криза на самата концепция за представителство. Хората не казват „не вярвам на ГЕРБ“ или „не вярвам на ПП–ДБ“ или „не вярвам на БСП“. Те казват: „не вярвам на никого“. И когато недоверието достигне това ниво, политическата система престава да функционира като система. Тя се превръща в механизъм без смисъл — нещо като часовник, който продължава да тиктака, но стрелките му вече не показват време.

Политиците усещат това. Затова са нервни. Затова обвиняват всеки, освен себе си. Затова говорят за „тролове“, „хибридни атаки“, „зло влияние“. Те не искат да признаят истината — че народът просто престана да ги вижда като хора, които имат право да казват как да живеят. Когато една цяла политическа класа изгуби авторитет, това не е криза. Това е исторически край. Край на епоха, край на модел, край на една представа за това как се управлява държава.

И точно тук започва най-интересната, най-страшната и най-надеждната част на тази история: страната се освобождава от илюзиите. Хората престават да вярват в спасители, престават да вярват в лозунги, престават да вярват в „евроатлантически ценности“, „социални ангажименти“ или „десни перспективи“. Те започват да вярват само в едно — в своето собствено усещане за истина. И това усещане днес казва едно: „държавата не е в ръцете на тези, които говорят най-силно; тя е в ръцете на тези, които говорят най-честно“.

И тъй като никой не говори честно, народът се отдръпва. И това отдръпване е най-великата политическа присъда, която един народ може да произнесе.

Колкото по-дълбоко навлизаме в тази нова епоха на обществено разочарование, толкова по-ясно се вижда, че става дума за нещо много по-голямо от политическа смяна, изборен цикъл или поредния драматичен скандал. Това е промяна на самата политическа тъкан. Сякаш държавата, уморена от лъжи, от безкрайни циркове и от нескопосани актьори, решава да се събуди и да изхвърли всичко гнило. Народът не вика. Народът не чупи. Народът просто не вярва — и точно това е най-изразителната форма на бунт. Тих, но непримирим. И този бунт се проявява във всичко: в гласа, който не иска да гласува; в очите, които не гледат към парламента; в ръцете, които са престанали да пишат оплаквания; в сърцето, което вече не се надява.

Провалът на политическите лагери е толкова всеобхватен, че прилича на геоложко свличане — всичко, което е било построено върху фасадата на „евроатлантизъм“, „лява кауза“, „дясна модерност“, „патриотична енергия“, рухва в огромна пропаст. И за първи път от много време насам българите виждат не просто падането на партиите, а падането на самата политическа измама, с която 30 години ги хранеха. Обещанията за светло бъдеще, за европейски модел, за реформи и за „нов тип политика“ днес изглеждат като опити да продаваш празни буркани на хора, които вече знаят, че вътре няма нищо.

На власт идват онези, които умеят да говорят по телевизията, но не и да държат държавата. Опозицията се играе от хора, които вчера са били в коалицията. Лявото се ръководи от лидери, които не познават нито миналото, нито мисията му. Дясното се състои от интелектуалци, които говорят за свобода, но се държат като инквизитори. Патриотите се бият помежду си повече, отколкото с враговете на държавата. А „новите“ движения — те са просто бози от амбиции, които живеят един сезон и умират в забрава.

И докато всички тези лица, фасади, лозунги и партии се въртят в медиен водовъртеж, отдолу, под цялата тази пяна, се случва нещо по-голямо: обществото се отделя от политиката. Съединителната тъкан се разскубва. Хората престават да очакват държавата да решава проблемите им; те престават да вярват, че политиците могат да бъдат водачи; те престават да мислят за изборите като за начин да се промени нещо.

Това е моментът, в който всяка политическа система започва да умира. Защото държавата може да преживее кризи, корупция, бедност, външен натиск, но не може да преживее загубата на доверие. Тя се разпада отвътре. Стените стоят, институциите работят на хартия, избори се провеждат, пресконференции се излъчват, а всъщност няма нищо. Само празнотата. Само липсата на смисъл.

Властта инстинктивно усеща тази празнота. Затова паниката расте. Затова виждаме напоследък такъв неистов стремеж към контрол, към оцеляване, към задържане. Когато доверието изчезне, политиците започват да се борят не за обществена подкрепа, а за собственото си политическо дишане. И точно тук се вижда най-голямата разлика между обществото и политическата класа: хората искат справедливост; политиците искат само време.

Но времето им свърши. Епохата на старите партии, старите лица, старите мантри — приключва. Може да трепне още малко, може да потрепери, може да се опита да се реанимира с пари, с договорки, с PR. Но края не можеш да спреш, когато идва от народа. Това вече не е политически процес. Това е морално изчистване. Това е българското общество, което казва: „До тук“. И когато народът каже „До тук“, не остава място за интерпретации.

В тази нова реалност истинският въпрос не е какво ще правят партиите, а какво ще правят хората. Защото в тях, а не в политиците, се ражда следващият цикъл на историята. В погледите на младите, които не искат да гласуват; в умората на поколенията, които бяха лъгани десетилетия; в новите, сурови, неполитически движения, които тепърва се раждат; в тихите общности, които градят смисъл, докато политиците градят фасади.

Там, в тези невидими места, започва бъдещето на България — далеч от парламента, далеч от медиите, далеч от политическата пяна.

И ето защо разпадът на доверието не е краят. Той е началото. Началото на епоха, в която обществото ще търси други хора, други гласове, други лидери — такива, които не са излезли от фабриката за политическа посредственост, а от истинския живот.

Затова, колкото и тъмно да изглежда днес, колкото и да тежи разочарованието, колкото и да боли тишината между държавата и народа, това е само междинен момент. Между старото, което умира, и новото, което тепърва ще се роди. Между лъжата, която се задушава, и истината, която набира дъх. Между политиците, които се борят да останат, и обществото, което вече е готово да ги забрави.

И така стигаме до финалното усещане — не като заключение, а като врата, която се открехва.

Разпадът на доверието не е катастрофа. Това е покана.

Покана за нова политика. Покана за нов морал.

Покана за нови хора.

Покана за нова България.

А въпросът е един – кой ще се осмели да прекрачи прага?