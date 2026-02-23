/Поглед.инфо/ Националното движение за народен суверенитет излезе с остро обръщение към държавното ръководство на Република България. Поводът е безпрецедентното разполагане на военни самолети на САЩ на гражданското летище в София. Организацията поставя 10 критични въпроса, касаещи законността на това действие, рисковете за националната сигурност и евентуалното въвличане на страната в пълномащабен военен конфликт. Настоява се за незабавно изслушване в Народното събрание и свикване на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента.

ОБРЪЩЕНИЕ

към

ПРЕМИЕР, МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ,

на

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАРОДЕН СУВЕРЕНИТЕТ

21.02.2026г

Във връзка с разполагането на военни самолети на САЩ на летище „Васил Левски“ в София поставяме 10 въпроса на компетентните институциив Република България:

Кой разреши разполагане на бойни самолети на САЩ на националното гражданско летище в мирно време? Спазена ли е вътрешно-правната процедура за даване на разрешение в тази ситуация? Какво е законовото основание? Съответства ли Решението на Кабинета в оставка „Росен Желязков“ на чл. 2, т.4 от Устава на ООН и чл.3, т.6 от Резолюция №3314 на Общото събрание на ООН от 1974г. Колко време ще останат военните самолети на гражданското летище и има ли ограничения за гражданското въздухоплаване? Има ли рискове за националната сигурност в конкретната ситуация? Какви са предполагаемите цели на разполагането на сили на ВВС на САЩ на източния фронт на НАТО: Русия, Иран, Близкия Изток или други? Какви са финансовите аспекти на разполагането на военни самолети на българско гражданско летище? Съгласувано ли е с Главнокомандващия на въоръжените сили? Каква е съдебната отговорност на премиер, министър на отбраната и министър на външните работи за нарушения на Устава на ООН и Резолюцията на Общото събрание на ООН за агресия по българското и международното право.

От „Национално движение Народен суверенитет“ настояваме на основание чл.1, ал.3 от Конституцията на Република България:

Главнокомандващият на въоръжените сили, министърът на отбраната и министърът на външните работи да дадат публичен отговор на българският народ на тези въпроси!

В Народното събрание незабавно да бъдат заслушани министър-председателя, министъра на външните работи и министъра на отбраната, ръководителите на службите за сигурност и отбрана!

Да бъде свикано спешно заседание на Съвета по сигурността на Министерски съвет и Консултативния съвет за национална сигурност при Президента на Република България;

Да бъдат предприети незабавно мерки за преустановяване на действия, превръщащи Република България в законна военна цел, представляващи опасност за състоянието на националната сигурност – евентуалното въвличане на страната ни в най-опасните политически и военни конфликти, които рискуват да прераснат всеки миг в пълномащабна война;

За пореден път отстояваме необходимостта и оставаме в готовност за партньорство с граждани, техни организации, експерти и политически партии за:

Провеждане на Национална кръгла маса по подобие на тази от 1990 г.;

Изработване на нов Обществен договор;

Институционализиране на народния суверенитет;

София, 22.02.2026г.

„Национално движение Народен суверенитет”:

