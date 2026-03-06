/Поглед.инфо/ Войната в Близкия изток изглежда далеч от България, но геополитиката често достига до държавите чрез инфраструктурата им. Какви рискове възникват, когато въздушното пространство на страната се използва от военна авиация, а гражданските летища продължават да обслужват десетки хиляди пътници? Може ли летище София да се превърне в обект с двойно предназначение и какво означава това за безопасността на гражданската авиация? В този анализ разглеждаме една тема, която почти не се обсъжда публично – пресечната точка между геополитическите конфликти, военната логистика и сигурността на гражданските полети над България.

България влиза във войната без да го осъзнава

Всяка голяма война има една особеност, която историята потвърждава отново и отново – тя почти никога не започва изведнъж за всички. За едни държави войната идва с първите бомбардировки, за други – с мобилизацията, а за трети тя започва тихо, почти незабележимо, чрез логистиката, инфраструктурата и военните коридори, които постепенно превръщат една страна в част от военната машина, без обществото дори да осъзнава това.

Точно в такава ситуация се оказва днес България.

Формално страната ни не е страна във войната между Съединените щати и Иран, нито в сложната военна конфигурация, която се оформя в Близкия изток около Израел, Персийския залив и военните операции на американските съюзници. България няма изпратени бойни части, не участва официално в бойни действия и не води собствена военна кампания.

Но в съвременните конфликти участието във война вече не се измерва единствено чрез изпращането на армии.

То се измерва чрез военната инфраструктура, логистичните маршрути, въздушните коридори и базите, през които минава военната операция.

И именно тук започва големият проблем.

През последните години България постепенно се превърна в част от логистичната архитектура на НАТО в Източна Европа. На българска територия функционират съвместни военни съоръжения, използвани от американските сили – базите в Граф Игнатиево, Безмер, Ново село и други обекти, които играят важна роля в оперативното присъствие на алианса в региона.

Това само по себе си не е новина. То е част от стратегическите решения, които България е взела като член на НАТО.

Новото е друго.

С нарастването на напрежението в Близкия изток и особено след последните военни действия между Израел и Иран, логистичната мрежа на американските военни операции започва да се активира в много по-голям мащаб. В подобни ситуации се използват не само военни бази, но и въздушни коридори, граждански летища и транспортни възли, които могат да обслужват извънредни операции.

И тук се появява един въпрос, който българското общество почти не обсъжда.

Когато една гражданска инфраструктура започне да обслужва военна логистика, тя престава да бъде чисто граждански обект.

В международното военно право съществува много ясно правило – ако дадена инфраструктура се използва за военни цели, дори частично, тя придобива двойно предназначение. А обектите с двойно предназначение могат да бъдат разглеждани като легитимни военни цели при определени обстоятелства.

Това правило не е ново. То се използва в почти всички съвременни конфликти.

По време на войната в Югославия през 1999 година бяха атакувани мостове, електроцентрали и комуникационни възли именно с аргумента, че те подпомагат военната логистика. Подобна логика се използваше и в конфликтите в Ирак и Сирия, където транспортни и инфраструктурни обекти бяха определяни като военни цели заради ролята им в логистичните вериги.

Точно тук се появява тревожният въпрос за България.

Когато въздушното пространство на страната се използва активно за военни полети, когато логистични операции преминават през българска територия и когато определени инфраструктурни обекти започнат да изпълняват и военни функции, границата между гражданска и военна инфраструктура започва да се размива.

А това създава рискове, които не могат да бъдат пренебрегнати.

Един от най-чувствителните елементите в тази система е именно гражданското летище в София – най-големият въздушен транспортен възел на България и основната точка, през която преминава международният въздушен трафик към страната.

В нормални условия гражданските летища работят по строго регулирана система от полетни коридори, графици, контрол на въздушното движение и координация между различни служби. Тази система е създадена, за да гарантира максимална безопасност на гражданската авиация.

Но когато към тази система се добавят извънредни военни операции, балансът става много по-сложен.

Военните самолети имат различни оперативни изисквания – бързо излитане, приоритетни коридори, извънредни маневри и специфични режими на полет. В определени ситуации те могат да получат абсолютен приоритет във въздушното пространство.

Това означава, че гражданската авиационна система може да бъде поставена под допълнително напрежение, особено ако се налага едновременно обслужване на редовни граждански полети и извънредни военни операции.

Именно този аспект прави темата толкова сериозна.

Защото тук не става дума само за геополитика или за стратегически анализ на международните конфликти.

Става дума за пряката сигурност на гражданската инфраструктура и на хората, които ежедневно използват тази инфраструктура.

В момент, когато светът навлиза в нова фаза на геополитическа нестабилност, когато военните операции се разширяват географски и когато логистичните мрежи на големите сили стават все по-активни, България се оказва на една линия на напрежение, която досега мнозина предпочитаха да не забелязват.

Именно затова е необходимо този разговор да бъде воден открито и отговорно.

Защото в условията на съвременните конфликти войната не започва с първия удар.

Тя започва много по-рано – когато инфраструктурата на една страна постепенно се превръща в част от чужда военна стратегия.

Кога едно гражданско летище се превръща във военна цел

В международното военно право съществува принцип, който е добре познат на военните стратези, но почти не се обсъжда в публичното пространство – границата между граждански и военни обекти е условна, когато инфраструктурата започне да обслужва военни цели. Това е принцип, който е заложен още в Женевските конвенции и в последващите протоколи към тях.

Основната логика е проста: обект, който има чисто гражданска функция – например летище, мост или електроцентрала – се ползва със специална защита. Но ако този обект започне да подпомага военни операции, дори частично, той се превръща в обект с двойно предназначение. А именно такива обекти често се оказват в центъра на съвременните конфликти.

Това не означава автоматично, че дадено гражданско летище става непосредствена военна цел. Но означава, че при определени обстоятелства то може да бъде разглеждано като част от военната инфраструктура, която подпомага операции на една или друга страна.

Историята на последните десетилетия дава достатъчно примери. В редица конфликти транспортни възли, пристанища и летища са били атакувани не защото са военни бази, а защото са логистични точки, през които преминава военна техника, персонал или снабдяване.

Именно тук се появява въпросът за ролята на България.

Страната ни се намира на стратегическо място между Европа, Черноморския регион и Близкия изток. Това географско положение превръща българското въздушно пространство в удобен коридор за транзитни полети, включително и за военна авиация. В периоди на нарастващо напрежение тези коридори започват да се използват по-интензивно.

Когато подобни процеси се случват, гражданската инфраструктура неизбежно се оказва в по-сложна среда. Дори и без директно участие във военни операции, една държава може да се превърне в част от по-широка логистична система, която обслужва конфликта.

В този контекст гражданските летища придобиват особено значение. Те са ключови транспортни възли, през които преминават хора, техника и доставки. Поради това те винаги са обект на внимателно наблюдение от страна на всички участници в един конфликт.

Именно затова въпросът за ролята на летищната инфраструктура не е чисто технически.

Той е част от много по-голямата картина на съвременната геополитика, в която логистиката често се оказва толкова важна, колкото и самите бойни действия.

За България това означава едно – колкото повече се изостря международното напрежение, толкова по-важно става обществото да разбира каква е реалната роля на страната в тази сложна система от военни и транспортни маршрути.

Защото в съвременните конфликти стратегическите рискове често не възникват внезапно.

Те се натрупват постепенно – чрез инфраструктурата, през която минава войната.

Рискът за гражданската авиация – темата, за която почти не се говори

Ако геополитическият риск около гражданската инфраструктура е едната страна на проблема, то другата – далеч по-конкретна и непосредствена – е авиационната безопасност. Именно тук се крие една тема, която рядко се обсъжда публично, но която е добре позната на специалистите по управление на въздушното движение.

Съвременната гражданска авиация функционира като изключително сложна и прецизна система. Всеки полет – от момента на излитането до кацането – е част от строго регулирана мрежа от коридори, височини, времеви интервали и комуникация между пилоти, диспечери и различни контролни центрове. Тази система е създадена така, че да минимизира риска и да осигури максимална безопасност на десетките хиляди полети, които ежедневно преминават над Европа.

Проблемът възниква, когато към тази строго подредена система се добавят извънредни военни операции.

Военната авиация работи по различна логика. При бойни или оперативни задачи приоритетът е скоростта на реакция, а не графикът на въздушния трафик. Военните самолети могат да излитат в кратки интервали, да променят маршрутите си в движение и да получават незабавен приоритет във въздушното пространство. В ситуации на повишена готовност подобни полети могат да бъдат извършвани без предварително планиране в гражданската система.

Когато граждански и военни операции се случват в едно и също въздушно пространство, натоварването върху системата за управление на въздушното движение нараства значително. Диспечерите трябва да координират полети с напълно различни характеристики – тежки пътнически самолети, които следват строг график, и военни машини, които могат да извършват бързи маневри и извънредни излитания.

Това не означава, че системата автоматично става опасна. Европейската авиационна система разполага с високи стандарти за безопасност и с процедури за координация между гражданските и военните власти.

Но всяко допълнително напрежение върху тази система увеличава сложността на управлението на въздушното пространство.

Особено когато става дума за летище като София – основният въздушен възел на България, през който ежедневно преминават десетки хиляди пътници. Тук се концентрира най-интензивният въздушен трафик в страната, а всяка извънредна операция в района на столицата неизбежно влияе върху работата на целия авиационен комплекс.

Именно затова въпросът не е само военен или геополитически.

Той е въпрос на гражданска сигурност, авиационна безопасност и обществена информираност. Защото когато геополитическото напрежение се пренася във въздушното пространство, първите, които могат да усетят неговите последствия, са именно обикновените граждани – пътниците, които ежедневно се качват на самолети, без дори да подозират колко сложна и натоварена система стои зад тяхното пътуване.

България като логистичен коридор на войната

Географията често се оказва съдба. Това е една стара геополитическа истина, която България усеща многократно през своята история. Разположена на кръстопът между Европа, Черноморския регион и Близкия изток, страната ни неизбежно попада в стратегическите маршрути на големите сили. В мирно време това може да бъде икономическо предимство. В период на международни конфликти обаче същото това географско положение се превръща в източник на рискове.

В последните години България постепенно се утвърди като важна част от логистичната инфраструктура на НАТО в Югоизточна Европа. Военните съоръжения на българска територия, съвместните учения, присъствието на съюзнически сили и използването на въздушното пространство на страната са елементи от една по-широка стратегическа архитектура, която обхваща целия регион.

Когато международното напрежение се покачва, тази инфраструктура започва да работи с много по-голяма интензивност. Военните операции се нуждаят не само от самолети и оръжия, но и от логистика – транспорт, бази, коридори и техническа поддръжка. Именно тези елементи позволяват на една военна кампания да функционира в дългосрочен план.

Точно поради тази причина логистичните коридори често се оказват толкова важни, колкото и самите бойни действия. Във всяка съвременна война стратегическите планове включват не само фронтовите линии, но и инфраструктурата, която поддържа военните операции – летища, пристанища, транспортни маршрути и въздушни пространства.

В този контекст България се оказва част от една по-голяма система, която свързва европейските бази на НАТО с регионите на напрежение на юг и изток. Това не означава, че страната ни е въвлечена директно във военните действия. Но означава, че българската инфраструктура може да се превърне в елемент от стратегическата логистика на конфликта.

Именно тук се появява и големият въпрос за обществената информираност. Българските граждани имат право да знаят какви са реалните рискове и каква е ролята на страната им в тази сложна геополитическа конфигурация. Защото когато една държава се превръща в логистичен коридор на големи военни операции, това неизбежно влияе върху нейната сигурност, върху нейната инфраструктура и върху ежедневието на нейните граждани.

Историята показва, че в съвременните конфликти линията между фронта и тила често изчезва. Войната вече не се води само на бойното поле – тя преминава през транспортните маршрути, през въздушното пространство и през инфраструктурата, която поддържа военните операции.

А когато това се случи, дори държави, които не участват пряко във военните действия, могат да се окажат много по-близо до конфликта, отколкото обществото им предполага.

Сигурността на България не може да бъде оставена на мълчание

Историята многократно е показвала, че най-опасните ситуации за една държава възникват не когато обществото е информирано, а когато рисковете се натрупват тихо, без публичен разговор и без ясна политическа отговорност. Именно в такива моменти се появява усещането за илюзорна сигурност – убеждението, че бурята се случва някъде далеч и че нашата страна остава извън нея.

Но геополитиката рядко признава подобни илюзии.

В един свят, в който военните операции се водят чрез сложни мрежи от логистика, въздушни коридори и стратегическа инфраструктура, границата между участник и наблюдател става все по-размита. Държавите могат да се окажат част от конфликта не чрез свои армии, а чрез територията си, чрез инфраструктурата си и чрез въздушното пространство, което използват големите сили.

Точно това прави темата за сигурността на българската инфраструктура толкова важна.

Гражданските летища, транспортните възли и въздушните коридори са жизненоважни за нормалното функциониране на обществото. Те са създадени, за да обслужват икономиката, туризма, връзките между държавите и ежедневието на милиони хора. Но когато международното напрежение се повиши и военните операции започнат да използват същата инфраструктура, балансът става много по-крехък.

В такъв момент най-лошото, което може да направи едно общество, е да не задава въпроси.

Българските граждани имат право да знаят как се гарантира безопасността на въздушното пространство, какви са процедурите при извънредни военни операции и как държавата защитава ключовите граждански обекти. Това не е въпрос на политическа позиция, нито на геополитическа ориентация. Това е въпрос на обществена сигурност и отговорно управление.

Нито една държава не може да избегне напълно рисковете на нестабилния свят, в който живеем. Но всяка държава е длъжна да управлява тези рискове с максимална прозрачност и професионализъм.

Защото когато става дума за безопасността на гражданската инфраструктура и за живота на хората, мълчанието никога не е стратегия.

Истинската сигурност започва там, където обществото е информирано, институциите действат отговорно и държавата ясно осъзнава границата между съюзническите ангажименти и защитата на собствените си граждани.