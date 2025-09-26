/Поглед.инфо/ Коментар на Недялко Недялков в предаване със Зорница Илиева за скандала с хотела с водопад на премиера Желязков и опитите на Борисов да хвърли премиера Желязков на вълците, за разочарованието на българите, високите цени, безводието и пожарите.

- Оценка на интервюто на премиера Желязков пред БНТ с обяснения за т.н. водопадгейт. Натиск от Борисов?

- Вярват ли българите на обясненията на премиера за произхода на средства за построяване на фамилния хотел с водопад?

- Има ли разочарование от сравнително малкото присъствие на последния протест срещу въвеждането на еврото или расте убедеността,че правителството ще подаде оставка и това е начин за спасяване на българския лев?

- Има ли начин да се вдъхне желание за съпротива и енергия на българското общество, за да се преодолеят проблемите с безводието, високите цени, растящите пожари, катастрофи и насилие сред младежите?

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=zXS-4Qy72LQ