/Поглед.инфо/ БСП е изправена не пред кадрова криза, а пред криза на отговорността. Отлагането на оставки, управлението без реална власт и илюзията за „спасение след изборите“ превърнаха партията в управленски фантом. Натискът от София и младите е симптом, но не и решение. Истинският въпрос е дали БСП ще понесе болката на промяната сега — или ще избере тихото изчезване после.

Оставката като димка: моделът на отлагането

В БСП днес не се води спор за имена. Води се спор за отговорността. И това е далеч по-дълбок и по-опасен конфликт от всяка персонална битка. Защото персоналните битки се решават с гласуване, а кризата на отговорността — само с морален акт.

Колективната оставка на Изпълнителното бюро без оставка на председателя не е процедурна подробност. Тя е политическо послание. Послание, че провалът е общ, но вината — разтворима. Че грешките са „системни“, но отговорността — без име и лице. В една лява партия това не е просто слабост. Това е отричане на собствената ѝ етика.

Тук не става дума за личната биография или намеренията на Атанас Зафиров. Става дума за модела „след изборите“. След изборите ще има конгрес. След изборите ще се направи анализ. След изборите ще се търси нова легитимация. Това „след“ е политически морфин — притъпява болката, но убива пациента. Защото партията не умира от грешки, а от отлагането на признанието за тях.

Истината е проста и жестока: БСП е в управлението, но не управлява. Носи отговорност, но не държи власт. Присъства, но не задава дневен ред. Това е най-лошата позиция за всяка партия, а за лява — фатална. Левицата не може да бъде „тиха добавка“. Тя или променя живота на хората, или изчезва от него.

Точно в този вакуум се появява натискът — от София, от младежите, от структурите. Не като заговор, а като инстинкт за оцеляване.

София като диагноза, не като интрига

Когато софийската организация говори за „идейна немощ“, това не е столичен каприз. Това е симптом. София е мястото, където партийният език се сблъсква най-бързо с обществото — с медиите, с експертния дебат, с конкуренцията на други политически проекти. Когато там се казва, че партията е загубила сюжет, това означава, че тя е загубила разказ за смисъла си.

БСП днес няма убедителен отговор на простия въпрос: Защо сме във властта?

Не „за стабилност“, не „за държавността“, не „за да не стане по-лошо“. Левицата не съществува, за да предотвратява катастрофи, а за да произвежда справедливост. Когато не може да формулира това с конкретни политики — доходи, труд, жилище, демография, регионално развитие — тя започва да говори на чиновнически език. А чиновническият език е смърт за всяка кауза.

София в този смисъл не е бунтовник. Тя е лакмус. И показва, че апаратът е станал по-важен от идеята, а управленската дисциплина — по-важна от социалния резултат. Това не е ляво управление. Това е административно присъствие.

Но ако София е диагнозата, младежите са симптомът на треската. И тук рискът става още по-голям.

Младите: между шанса и опасността

Натискът на младите е разбираем. Той идва от нетърпимостта към застой, към двойния език, към политиката като кариера без кауза. Но тук трябва да бъдем безмилостно честни: младостта сама по себе си не е гаранция за промяна. Историята на БСП е пълна с „нови лица“, които много бързо са се превръщали в стари практики.

Опасността е ясна: да се произведе кадрови преврат вместо идейна трансформация. Да се смени един лидер с друг, без да се пипне моделът — зависимостите, листите, коалиционната логика, езика на оправданието. Тогава Зафиров ще си тръгне, но Зафировизмът ще остане.

А Зафировизмът не е човек. Това е култура:

– култура на алибито вместо отговорност;

– култура на „вътрешния мир“ вместо обществен конфликт в защита на хората;

– култура на „разумния компромис“, който винаги се плаща от електората.

Ако младите искат доверие, те трябва да направят нещо много по-трудно от викането „оставка“. Трябва да кажат каква левица строят. Не като лозунг, а като договор: какво ще се промени за първите 100 дни, за първата година, за първия бюджет, в който имат влияние. И да приемат, че ще бъдат съдени не по намерения, а по резултати.

Точно тук стигаме до най-болезненото, но и най-лечебното — нуждата от морален договор.

Лечението боли: новият морален договор

БСП няма нужда само от ново лице. Тя има нужда от нов морален договор — вътре в партията и между партията и обществото. Договор, който започва от простото: когато си във властта и резултатите липсват, си тръгваш. Не защото си слаб, а защото уважаваш хората, които са ти дали доверие.

Този договор означава край на културата „след изборите“. Означава ясно поета отговорност сега. Означава и нещо още по-трудно: готовност за загуби в името на смисъла. Защото всяка истинска трансформация минава през период на болка — електорална, организационна, лична.

Но без тази болка БСП ще продължи да се смалява, докато не остане спомен за партия, която някога е говорила от името на труда и справедливостта.

Във властта без власт: най-опасната позиция за една лява партия

Истинската катастрофа за БСП не е, че е във властта. Истинската катастрофа е, че е във властта без да упражнява власт. Това е положение, което убива партията отвътре, защото разрушава и двата ѝ основни източника на легитимност — моралния и политическия.

Моралният източник изчезва, когато партията не може да посочи ясно какво точно е променила в живота на хората. Не като абстракция, не като „участие в стабилността“, а като конкретен резултат: доходи, трудови права, социална защита, достъп до услуги, регионална справедливост. Когато тези резултати липсват, всяко участие във властта започва да изглежда като самоцел.

Политическият източник се руши още по-бързо. Защото партията носи отговорност за общата политика, но не притежава инструмента да я променя. Това е класическата ситуация на изпразнен суверенитет: имаш министри, но нямаш дневен ред; имаш постове, но нямаш кауза; имаш присъствие, но нямаш лице.

В този смисъл „отлагането на отговорността“ не е просто личен избор на ръководството. То е логично следствие от позицията „по-добре да останем вътре, пък после ще видим“. Само че „после“ никога не идва. И когато дойдат изборите, партията отива при избирателя без аргумент, без гордост и без право да се защитава.

Това е моментът, в който левият избирател започва да мисли не „кого да подкрепя“, а дали изобщо има кого.

И когато политиката се превърне в техника на оцеляването, а не в борба за смисъл, партията започва да прилича на собствената си сянка.

Партията като апарат срещу партията като общност

Един от най-тежките, но най-рядко изричани проблеми в БСП днес е разривът между апарата и общността. Апаратът мисли в срокове, процедури, баланси, листи, коалиционни формули. Общността мисли в надежди, страхове, усещане за изоставеност и предателство.

Когато апаратът доминира, партията започва да се държи като администрация на самата себе си. Тя се занимава повече с вътрешния ред, отколкото с обществения конфликт. Но левицата по дефиниция е партия на конфликта — не на хаоса, а на социалния конфликт, на защитата на слабия срещу силния, на труда срещу капитала, на периферията срещу центъра.

Точно тук се крие и най-голямата грешка на сегашния модел: той се страхува от конфликт. Страхува се да назове противниците. Страхува се да застане ясно срещу икономически и политически интереси. Страхува се да бъде „неудобен“. Но левица, която не е неудобна, е излишна.

И тук идва голямата заблуда: че спокойствието вътре в партията е по-важно от напрежението в обществото. Истината е обратната. Всяка жива партия е шумна, конфликтна, пълна със спорове — защото тя отразява реални социални сблъсъци. Когато вътре стане тихо, това обикновено означава, че навън вече никой не слуша.

Оттук произтича и най-важният въпрос: ако не този модел, тогава какъв?

Трансформацията: не козметика, а разрив

Трансформацията, от която БСП има нужда, не може да бъде плавна. Тя не може да бъде „постепенна корекция“. Тя изисква разрив — с езика, с навиците, с логиката на оцеляването.

Първо, разрив с идеята, че властта е по-важна от смисъла. Левицата може да загуби избори и да се възстанови. Но ако загуби доверие, възстановяване няма. Доверието се печели не с участие, а с позиция.

Второ, разрив с културата на колективната безотговорност. Всяка структура, всяко ръководство, всеки лидер трябва да знае, че резултатът има цена. Не символична, а реална. Иначе партията възпитава следващото си поколение не в борба, а в приспособяване.

Трето, разрив с фалшивото обновление. Новите лица имат смисъл само ако носят ново съдържание. В противен случай те се превръщат в млади администратори на стария модел. А това е най-бързият начин да се разруши и последната надежда.

Тук идва и най-важното предупреждение към младите: не бъркайте разрушаването на старото с построяването на новото. Истинската левица не се ражда от гняв, а от отговорност. Не от лозунги, а от готовност да носиш последствията.

Или болка сега, или изчезване после

БСП е стигнала до точка, в която няма безболезнен изход. И това е добре. Защото безболезнените решения са довели партията дотук.

Лечението наистина боли. Боли, защото означава отказ от удобства, от постове, от оправдания. Боли, защото означава признаване на грешки без „но“. Боли, защото означава риск — политически и личен.

Но алтернативата е по-страшна: бавно, тихо и прилично изчезване. Без скандал, без драма, без катарзис. Само със спомени за някогашна партия, която е говорела за справедливост, а е завършила с обяснения.

А левицата не е създадена, за да обяснява. Тя е създадена, за да променя.