🔴 ПЪРВИЯТ ТУР Е КЪМ СВОЯ КРАЙ. ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!

🔴 ПЪРВИЯТ ТУР ПРИКЛЮЧИ. ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!
🇧🇬 КОЙ ЩЕ БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ?
Какво всъщност казаха българските избиратели? Кой спечели, кой загуби и кои политически сметки се оказаха погрешни? Какви изненади ни поднесе първият тур и какво предстои до решаващия балотаж?
Тази вечер, 25 октомври, точно в 20:00 ч., Поглед.инфо ви кани на специално предаване НА ЖИВО!
🎙️ Водещ: Георги Стамболиев
Наши гости ще бъдат:
🔹 Румен Петков – председател на ПП АБВ
🔹 Валери Жаблянов – политик и политически анализатор
🔹 Проф. ген.-майор Румен Ралчев
Ще говорим за резултатите, скритите послания на вота, възможните политически договорки и битката за президентската институция.
Без предварително написани сценарии. Без удобни въпроси. С позиции, анализи и прогнози.
🔴 НЕДЕЛЯ, 25 ОКТОМВРИ, 20:00 Ч. – НА ЖИВО В ПОГЛЕД.ИНФО!
НА ЖИВО ГЛЕДАЙТЕ ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=21K7fu674ls
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