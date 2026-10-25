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България

🔴 ПЪРВИЯТ ТУР Е КЪМ СВОЯ КРАЙ. ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!

/Поглед.инфо/ Първият тур приключи, но истинската битка за президентския пост тепърва започва! Кой излезе победител, кой претърпя политическо поражение и какви изненади поднесоха избирателите? Какво се крие зад резултатите и кой има реални шансове на балотажа? Ще промени ли президентският вот политическото бъдеще на България? Тази вечер от 20:00 ч. Георги Стамболиев разговаря на живо с Румен Петков, Валери Жаблянов и проф. ген.-майор Румен Ралчев. Остри оценки, политически прогнози и анализ на изборната нощ, без удобни въпроси и предварително написани отговори!

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 78483 прочитания
🔴 ПЪРВИЯТ ТУР Е КЪМ СВОЯ КРАЙ. ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!
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🔴 ПЪРВИЯТ ТУР ПРИКЛЮЧИ. ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!

🇧🇬 КОЙ ЩЕ БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ?

Какво всъщност казаха българските избиратели? Кой спечели, кой загуби и кои политически сметки се оказаха погрешни? Какви изненади ни поднесе първият тур и какво предстои до решаващия балотаж?

Тази вечер, 25 октомври, точно в 20:00 ч., Поглед.инфо ви кани на специално предаване НА ЖИВО!

🎙️ Водещ: Георги Стамболиев

Наши гости ще бъдат:

🔹 Румен Петков – председател на ПП АБВ

🔹 Валери Жаблянов – политик и политически анализатор

🔹 Проф. ген.-майор Румен Ралчев

Ще говорим за резултатите, скритите послания на вота, възможните политически договорки и битката за президентската институция.

Без предварително написани сценарии. Без удобни въпроси. С позиции, анализи и прогнози.

🔴 НЕДЕЛЯ, 25 ОКТОМВРИ, 20:00 Ч. – НА ЖИВО В ПОГЛЕД.ИНФО!

НА ЖИВО ГЛЕДАЙТЕ ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=21K7fu674ls

👉 ГЛЕДАЙТЕ НИ! СПОДЕЛЕТЕ! УЧАСТВАЙТЕ В ДИСКУСИЯТА!

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