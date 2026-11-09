„Пет години без Чавдар Добрев. Има хора, които смъртта не успява да отнеме“

/Поглед.инфо/ Пет години след кончината на проф. Чавдар Добрев българската култура продължава да усеща отсъствието на един от своите най-ерудирани и непримирими умове. Ученик на Дьорд Лукач, блестящ литературен критик, философ и убеден социалист, той не превърна убежденията си в разменна монета на времето. За него България беше съдба, истината – нравствен дълг, а справедливостта – смисъл на човешкото съществуване. Спомен за един голям интелектуалец, чийто дух не се побира в границите на времето.

Преди пет години Чавдар Добрев напусна този свят. Вероятно, за да открива нови предизвикателства пред аналитичния си ум в други измерения...До края остана верен на идеите за свобода, солидарност и справедливост, манифестирайки своята лява социалистическа принадлежност. Никога не изневери на България, за която работеше до последно. Националният суверенитет, националният възход, националната култура не бяха за него празни политически думи, а крайъгълен камък на всяко усилие и мислене на българина.

Унгарски възпитаник, ученик на големия философ (един от основоположниците на западния марксизъм), естетик, литературен теоретик и критик Дьорд Лукач, Добрев бе усвоил методология и подход на интерпретация. И може би естетическата позиция, че интелектуалецът винаги трябва да казва истината.

Независимо от цената, която ще плати. Особена тяга и уважение изпитваше към руската култура и литература, която приемаше за еталона на хуманизма. И независимо от всичко, вярваше, че думите на генерал Дьо Гол за Европа на отечествата е единствено вярната посока на развитие и че обединена Европа няма бъдеще без Русия... Беше непоправим оптимист, човек с огромна ерудиция, последователен в идеите си, предан на приятелите и близките. С борбен и несломим дух, с невероятно чувство за хумор и самоирония, човек, който винаги търси и изгаря за истината - естетическа и социална! Чавдар Добрев остави незаличима следа

в българската култура, в паметта на приятели и близки, чрез наследството, което остави: над 60 монографии, стотици студии, хиляди статии, три стихосбирки, сборник с разкази! Времето не заличава усещането за липса на близкия човек, просто го трансформира в памет, която гарантира, докато ги има спомените, безсмъртие и вечност...