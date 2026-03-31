/Център за анализи Поглед.инфо/ Подписването на десетгодишно споразумение с Украйна от служебен кабинет поставя въпрос, който излиза далеч извън самия договор – кой и как взема решения за бъдещето на България. Случаят не е изолиран, а показва процес, в който границите на властта започват да се разместват.

Подписът, който изпревари държавата

Служебен министър-председател отива в Киев, подписва десетгодишно споразумение, което засяга сигурността на България, и после на обществото се поднася готовият резултат, сякаш става дума за рутинен дипломатически епизод, а не за решение, което излиза далеч извън хоризонта на едно временно управление. Точно оттук трябва да започне разговорът, защото тук не става дума само за Украйна, нито само за конкретния документ, а за нещо много по-съществено – за правото на една власт, която не е излъчена от парламентарно мнозинство, да поема дълги ангажименти от името на държавата в област, където всяка формулировка може да се превърне в бъдещо задължение.

Най-тревожното в случая е, че подобен ход се представя като нещо почти естествено, сякаш е напълно нормално временната власт да се разпорежда с време, което не ѝ принадлежи. Десет години не са просто срок на хартия. Това е политически период, в който ще има нови избори, нови мнозинства, нови правителства, нови международни кризи и вероятно нови съотношения на силите, а подписът, поставен днес, ще остане да тежи върху всичко това. Именно затова въпросът не е дали някой е „за“ или „против“ Украйна, а дали България все още се управлява като парламентарна държава, или вече навлиза в опасния навик стратегически решения да се вземат предварително, без обществено време, без политическа санкция и без истинска институционална спирачка.

Този тип действия рядко изглеждат драматични в момента, в който се случват. Те не предизвикват незабавен институционален сблъсък, не водят до моментален разпад на системата, не изкарват хора по улиците. Те просто се случват и остават след себе си една нова ситуация, към която всички постепенно започват да се адаптират. Именно в това е тяхната сила – не в ефекта, а в последствията. Защото когато нещо подобно бъде прието без реално противопоставяне, то започва да се превръща в ориентир за следващите решения.

В случая с пътуването на Андрей Гюров до Киев и срещата му с Володимир Зеленски има още един детайл, който не бива да бъде подминаван. Самият факт, че подобно споразумение се подписва без предварителен обществен разговор, показва не просто бързина, а определен тип отношение към държавата – като към нещо, което може да бъде въвлечено в дългосрочни процеси без необходимост от предварително съгласие. Това не е просто технически пропуск. Това е промяна в начина, по който се възприема легитимността.

В една функционираща парламентарна система подобен акт неизбежно би преминал през сблъсък на позиции, през аргументи „за“ и „против“, през ясно поета отговорност. Този процес не е пречка, а защита. Той гарантира, че решението няма да бъде възприето като наложено, а като извоювано през дебат. Когато този процес липсва, се получава точно обратното – дори и най-аргументираният ход започва да изглежда като нещо, което е направено прибързано или зад гърба на системата.

И тук се появява една много по-дълбока линия, която излиза извън конкретния случай. Служебните правителства в България отдавна престанаха да бъдат чисто технически. Те започнаха да се превръщат в носители на реална власт, защото политическата нестабилност отвори пространство, което трябва да бъде запълнено. В началото това изглеждаше като временна необходимост. Постепенно започна да се превръща в практика. А всяка практика, ако не бъде ограничена, започва да създава нова норма.

Точно тук е същността на случващото се. Не става дума за един договор. Става дума за това как се разширява обхватът на властта, без това да бъде изрично признато. Днес се подписва споразумение за сигурност. Утре може да бъде нещо друго. Важното е, че веднъж премината, тази граница не се връща лесно обратно, защото вече е показано, че може да бъде премината.

И в този смисъл най-сериозният въпрос не е какво пише в документа, а как беше стигнато до него. Защото съдържанието може да бъде променено, предоговорено, дори отменено. Начинът, по който се взема решението обаче остава като модел. А моделът е това, което определя как ще изглеждат следващите решения.

Пространството, в което властта се разширява без съпротива

В България вече се е оформило едно особено пространство, в което решенията започват да се вземат не защото са преминали през целия институционален път, а защото няма кой да ги спре навреме. Това не става с декларации, не се обявява като промяна, а се натрупва през поредица от ситуации, в които парламентът закъснява, политическите сили не могат да произведат мнозинство, а изпълнителната власт остава единственият действащ център. В такава среда служебните кабинети постепенно започват да поемат роли, които по принцип не са техни, защото реалността ги притиска да действат, а липсата на алтернатива превръща всяко действие в допустимо. Това не е въпрос на намерение, а на механизъм, който вече работи сам и създава усещането, че границите не са фиксирани, а подвижни.

Когато към тази вътрешна динамика се добави и външният натиск, свързан с членството в НАТО и Европейски съюз, процесът започва да се ускорява. Решенията в сферата на сигурността рядко търпят отлагане, а очакванията към държавите са ясни и конкретни, което създава усещането, че вътрешните процедури само забавят неизбежното. Така постепенно се оформя логика, при която първо се действа, а след това се търси институционалното оправдание, като самият факт на действието започва да служи като аргумент. Именно в този контекст подписването на десетгодишно споразумение в Киев престава да изглежда като изключение и започва да се вписва в една по-широка картина, в която възможното вече е значително по-разширено от допустимото.

В този момент започва да се вижда и нещо друго, което обикновено остава скрито зад конкретните действия. Когато едно решение вече е взето и представено като свършен факт, пространството за реален избор започва да се стеснява. Обсъждането вече не е за това дали трябва да се направи, а как да бъде прието, как да бъде обяснено и как да бъде вписано в съществуващата рамка. Така постепенно политиката се измества от място, в което се вземат решения, към място, в което се легитимират вече взети решения. Това изместване не се усеща веднага като проблем, защото формално всичко изглежда запазено, но съдържанието се променя – изборът се заменя с приемане.

Именно тук се появява най-важният ефект от подобни действия. Те не просто решават конкретна ситуация, а пренареждат очакванията за това как ще се действа занапред. Когато веднъж стане възможно едно служебно правителство да поеме дългосрочен ангажимент, свързан със сигурността, следващият подобен акт вече няма да изглежда толкова необичаен. Той ще стъпи върху предходния и ще го превърне в оправдание. Така постепенно се създава нова последователност, в която всяка следваща стъпка се опира на предишната и я разширява, без да има момент, в който ясно да се каже, че нещо съществено е било променено.

Когато посоката се задава преди да бъде обсъдена

В подобни ситуации най-важното не се случва в самия момент на подписването, а след него, когато решението започва да живее свой собствен живот и да създава последици, които вече не зависят от първоначалното обяснение. Подписът в Киев не остава изолиран акт, а се превръща в отправна точка, от която започват да се подреждат следващи действия, всяко от които ще изглежда като логично продължение на предходното. Така една първоначална стъпка постепенно започва да определя рамката, в която ще се движи политиката, без тази рамка да е била изрично обсъдена или приета.

Това е особен тип движение, при което посоката се появява преди самия избор. Веднъж направена, тя започва да се възприема като естествена и дори неизбежна, а всяка алтернатива започва да изглежда като отклонение или риск. Именно тук се променя ролята на политическия дебат. Той вече не е място, където се определя посоката, а място, където тя се оправдава. Това е съществена промяна, защото лишава самата политика от нейното основно съдържание – възможността да предлага различни решения.

В контекста на войната в Украйна тази промяна придобива още по-голяма тежест. Там решенията не са просто външнополитически, а са свързани със сигурността, с икономиката, с бъдещите ангажименти на държавата. Когато България се обвързва в този процес чрез документ, който има дългосрочен характер, тя не просто заявява позиция, а влиза в динамика, която ще изисква последващи действия. В този смисъл подписът на Андрей Гюров и срещата с Володимир Зеленски не са край на процес, а негово начало.

Точно тук започва да се вижда как външната среда започва да влияе върху вътрешната логика на решенията. Когато държавата е част от съюзи като НАТО и Европейски съюз, всяка нейна стъпка се вписва в по-широка система от очаквания и зависимости. Това не означава липса на избор, но означава, че изборът се случва в ограничено пространство, което постепенно се стеснява с всяко следващо действие. Така решенията започват да изглеждат предопределени не защото някой ги налага пряко, а защото вече са създадени условията, при които другите варианти изглеждат все по-малко възможни.

Този процес рядко се осъзнава в момента, в който се случва. Той става видим едва когато се натрупат достатъчно действия, които сочат в една и съща посока. Тогава се появява усещането, че държавата вече се движи по зададена линия, а възможността за отклонение е ограничена. Именно това усещане започва да се формира и сега, защото начинът, по който беше подписано споразумението, не оставя много пространство за въпроса дали трябва да се върви в тази посока, а по-скоро как ще се върви оттук нататък.

И когато този въпрос започне да доминира, самият процес на вземане на решения се променя. Той престава да бъде отворен и започва да се затваря около вече направеното. Това е моментът, в който политиката започва да губи своята гъвкавост и да се превръща в последователност от вече зададени ходове, които трудно могат да бъдат променени без сериозни последствия.

Там, където контролът изостава от действието

Когато едно решение вече е взето и започне да поражда следващи стъпки, най-трудно се възстановява онова, което не се вижда веднага – контролът. Той не изчезва изведнъж, не се отменя с акт, а започва да изостава. Действието върви напред, а механизмите, които трябва да го догонват, остават една крачка назад. В този разрив се появява новото положение, в което формално всичко е запазено, но реално балансът е нарушен.

Случаят със споразумението, подписано в Киев, показва именно такъв момент. Не защото контролът е премахнат, а защото не е бил активен в точния момент. Парламентът не е бил част от процеса, когато решението е било оформяно, а това означава, че неговата роля се измества във времето – от участие към реакция. Разликата е съществена, защото когато една институция реагира след като нещо вече е факт, тя не разполага със същите възможности, каквито има преди това.

Тук започва да се усеща как редът постепенно се обръща. Вместо контролът да предхожда действието, действието започва да предхожда контрола. Това не изглежда като драматично нарушение, защото процедурите остават на място, но тяхната функция се променя. Те вече не ограничават, а описват случилото се. Именно в този момент възниква рискът контролът да се превърне във формалност, а не в реален механизъм.

В този процес ролята на изпълнителната власт се променя най-осезаемо. Тя започва да се движи напред, защото има възможност да действа, а липсата на навременна институционална реакция ѝ позволява да разширява обхвата си. Това не е задължително резултат от съзнателна стратегия, а от съвпадение на условия – политическа нестабилност, отслабен парламент и външна среда, която изисква бързи решения. Но именно това съвпадение създава нов тип динамика, в която границите започват да се определят от практиката, а не от принципа.

В случая действията на Андрей Гюров и подписът под документ, договорен с Володимир Зеленски, показват как този процес вече е в ход. Не като еднократно отклонение, а като част от по-широка промяна, в която институциите започват да се разминават във времето – едни действат, други догонват.

Това разминаване има дългосрочни последици, защото създава ново усещане за нормалност. Когато едно действие не бъде ограничено в момента, в който се случва, то започва да изглежда допустимо. Следващото подобно действие вече стъпва върху това усещане и го разширява. Така постепенно се оформя нова практика, която не е резултат от промяна в закона, а от повторяемост на определен тип решения.

В тази среда външният контекст допълнително усложнява ситуацията. Членството на България в НАТО и Европейски съюз означава, че решенията в сферата на сигурността са част от по-широка координация. Това създава натиск за бързина, който често влиза в противоречие с необходимостта от вътрешен процес. Когато този натиск съвпадне с вътрешна институционална слабост, резултатът е ускоряване на действията и изоставане на контрола.

Именно тук се намира същността на настоящия момент. Не в това, че е подписано едно споразумение, а в това, че начинът, по който е подписано, показва как функционира системата в настоящия ѝ вид. Показва, че когато балансът бъде нарушен, той не се възстановява автоматично, а изисква съзнателно усилие.

Докато това усилие липсва, процесът продължава.

И всяка следваща стъпка го прави по-труден за връщане назад.

Решението, което започва да променя правилата

Когато се стигне до края на подобен процес, най-лесното е да се върнем отново към самия договор, към неговите клаузи, към това дали е изгоден или не, дали обслужва една или друга позиция, дали е правилен или грешен. Това е естествено, защото съдържанието винаги е по-видимо от начина, по който се стига до него. Само че в този случай тежестта не е там.

Тежестта е в начина.

Подписването на десетгодишно споразумение в Киев от страна на служебен министър-председател не просто създава ангажимент. То показва, че в определени условия държавата е готова да допуска решения с дълъг хоризонт да се вземат извън обичайния институционален път. Това не е формално нарушение, което може да бъде описано с един текст от закона. Това е преместване на границата – почти незабележимо, но достатъчно, за да промени следващите стъпки.

Веднъж направено, това действие започва да работи само. Не защото някой го налага, а защото създава пример. Следващото подобно решение вече няма да изглежда толкова необичайно. То ще стъпи върху това, което е било прието, и ще го разшири. Така постепенно се оформя нова линия, в която възможното започва да изпреварва допустимото, а допустимото се променя след това, за да догонва вече случилото се.

Именно тук е най-сериозният въпрос.

Дали държавата все още разполага с механизми, които могат да върнат този процес обратно в рамките на нормалното функциониране. Не като наказание за едно решение, а като възстановяване на баланса между институциите. Защото без този баланс всяка следваща стъпка ще се прави в условия, които вече са променени, и това ще влияе не само на конкретните решения, а на самия начин, по който се вземат.

В този смисъл срещата между Андрей Гюров и Володимир Зеленски и подписаният документ са важни не толкова заради съдържанието си, колкото заради последствията, които започват да се разгръщат след тях. Те вече не са част от новината. Те са част от процес.

И този процес няма да приключи с този случай.

Той ще продължи да се развива във всяко следващо решение, което ще стъпва върху създадения прецедент. Именно затова вниманието не трябва да се насочва само към това какво е било подписано, а към това как ще се действа оттук нататък.

Защото от този момент нататък въпросът вече не е единичен.

Той става системен.

И отговорът му няма да бъде даден с едно решение, а с начина, по който държавата ще реагира на самата себе си.

