/Поглед.инфо/ През последните години политическата сцена в България се променя с необичайна бързина и динамика. Традиционните политически партии, които доскоро доминираха, постепенно губят доверието на значителна част от обществото. Това създава вакуум, който се запълва от нови формации, чиято роля често е да действат като своеобразен „политически вентил“ – канализиране на народното недоволство и очаквания, без да се допуска сериозна дестабилизация на системата. Тези нови партии не възникват случайно, а са по-скоро продукт на съзнателни усилия да се успокои общественото напрежение и да се създаде усещането за промяна.

Този феномен не е уникален само за България, но тук той придобива свои специфики, свързани с дълбоките социални и икономически проблеми, с които страната се сблъсква. В основата на формирането на „вентилни“ партии стои усещането за изоставеност и маргинализация на определени социални групи, които се чувстват пренебрегнати от традиционната политическа класа. Липсата на доверие в институциите и в политическите елити създава предпоставки за бързо нарастване на подкрепата към формации, които обещават радикални промени и насочват вниманието към националните или социалните проблеми, пренебрегвани от основните партии.

Тези партии използват популистки риторики, които им позволяват да мобилизират обществена подкрепа, особено сред по-уязвимите и социално изолирани групи. Чрез канализирането на гнева и разочарованието на гражданите, „вентилните“ партии изпълняват функцията на своеобразен буфер – предотвратяват ескалацията на протестите и по-сериозните форми на социално напрежение. Те предоставят на обществото инструмент за изразяване на недоволството по начин, който е интегриран в рамките на политическата система, а не извън нея.

Въпреки тази стабилизираща функция, ролята на „вентилните“ партии има и своите рискове. Тяхното присъствие на политическата сцена често допринася за по-голяма поляризация и раздробяване на политическото пространство, което усложнява формирането на стабилни управляващи коалиции. Тази фрагментация затруднява осъществяването на последователна и ефективна политика, а обещанията на тези партии често са опростени и популистки, което може да доведе до нестабилност в подкрепата и в политическите процеси в дългосрочен план.

За да бъде преодоляна тази ситуация, е необходимо да се работи на няколко равнища едновременно. От една страна, е важно да се възстанови доверието в традиционните институции чрез прозрачност, отчетност и институционални реформи. Засилването на ролята на независимите медии и гражданското общество е от ключово значение за създаването на условия за критично мислене и активна гражданска позиция. Образованието също трябва да играе важна роля в изграждането на информирани и ангажирани граждани, които могат да участват активно в демократичните процеси.

От друга страна, политическите лидери трябва да поемат своята отговорност, като се фокусират върху решаването на коренните проблеми, породени от социалното неравенство, икономическата несигурност и усещането за несправедливост. Намаляването на условията за възникване на „вентилни“ партии изисква политическа воля и последователност в действията, които да възстановят доверието и да създадат условия за стабилен и инклузивен политически диалог.

В перспектива, бъдещето на българската политическа система зависи от нейната способност да се адаптира и реформира, изграждайки прозрачни и отчетни институции, които да отразяват реалните нужди и очаквания на обществото. Само чрез устойчиви реформи и активното участие на гражданите, „политическият вентил“ може да спре да бъде просто инструмент за поддържане на статуквото и да се превърне в катализатор за истинска, трайна и смислена промяна. Без тази трансформация, рискът България да се връща към цикли на разочарование и политическа нестабилност ще остане реален.