/Поглед.инфо/ ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) изпрати заявление за достъп до обществена информация до министър-председателя Росен Желязков с въпрос за разходването на публични средства във връзка с участието на премиера и придружаващите го делегации във форумите „Коалиция на желаещите за Украйна“ за периода 2024–2025 г.

В рамките на заявлението ПП АБВ настоява за предоставяне на подробна информация по следните направления:

ü Финансови разходи

Общ размер на разходите за всяко отделно участие;

Разбивка по пера, включително:

- транспорт (самолетни билети, чартърни и служебни полети);

- настаняване;

- дневни и командировъчни;

- охрана и специализирано обезпечаване;

- други логистични и организационни разходи.

ü Делегации

Брой на лицата, включени във всяка делегация;

Длъжности и функционална принадлежност на участниците, без разкриване на лични данни.

ü Логистично и административно обезпечаване

Държавни органи и структури, ангажирани с организацията и логистиката;

Външни изпълнители, ако са използвани, както и правното основание за възлагане (договори, обществени поръчки, рамкови споразумения и др.).

В писмото си АБВ подчертава, че исканата информация представлява обществена информация от значим обществен интерес, тъй като засяга разходването на средства от държавния бюджет.