/Поглед.инфо/ ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) изпрати заявление за достъп до обществена информация до министър-председателя Росен Желязков с въпрос за разходването на публични средства във връзка с участието на премиера и придружаващите го делегации във форумите „Коалиция на желаещите за Украйна“ за периода 2024–2025 г.

В рамките на заявлението ПП АБВ настоява за предоставяне на подробна информация по следните направления:

ü  Финансови разходи

  • Общ размер на разходите за всяко отделно участие;
  • Разбивка по пера, включително:

-        транспорт (самолетни билети, чартърни и служебни полети);

-        настаняване;

-        дневни и командировъчни;

-        охрана и специализирано обезпечаване;

-        други логистични и организационни разходи.

ü  Делегации

  • Брой на лицата, включени във всяка делегация;
  • Длъжности и функционална принадлежност на участниците, без разкриване на лични данни.

ü  Логистично и административно обезпечаване

  • Държавни органи и структури, ангажирани с организацията и логистиката;
  • Външни изпълнители, ако са използвани, както и правното основание за възлагане (договори, обществени поръчки, рамкови споразумения и др.).

В писмото си АБВ подчертава, че исканата информация представлява обществена информация от значим обществен интерес, тъй като засяга разходването на средства от държавния бюджет.