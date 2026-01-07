/Поглед.инфо/ ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) изпрати заявление за достъп до обществена информация до министър-председателя Росен Желязков с въпрос за разходването на публични средства във връзка с участието на премиера и придружаващите го делегации във форумите „Коалиция на желаещите за Украйна“ за периода 2024–2025 г.
В рамките на заявлението ПП АБВ настоява за предоставяне на подробна информация по следните направления:
ü Финансови разходи
- Общ размер на разходите за всяко отделно участие;
- Разбивка по пера, включително:
- транспорт (самолетни билети, чартърни и служебни полети);
- настаняване;
- дневни и командировъчни;
- охрана и специализирано обезпечаване;
- други логистични и организационни разходи.
ü Делегации
- Брой на лицата, включени във всяка делегация;
- Длъжности и функционална принадлежност на участниците, без разкриване на лични данни.
ü Логистично и административно обезпечаване
- Държавни органи и структури, ангажирани с организацията и логистиката;
- Външни изпълнители, ако са използвани, както и правното основание за възлагане (договори, обществени поръчки, рамкови споразумения и др.).
В писмото си АБВ подчертава, че исканата информация представлява обществена информация от значим обществен интерес, тъй като засяга разходването на средства от държавния бюджет.