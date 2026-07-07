ПП АБВ изпрати поздравителни писма по повод 147 години дипломатически отношения между България и Русия

/Поглед.инфо/ ПП АБВ изпрати поздравителни писма по повод 147 години дипломатически отношения между България и Русия По повод 147-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия председателят на ПП АБВ Румен Петков изпрати официални поздравителни писма до ръководството на Всеруската политическа партия „Единна Русия“, до председателя на ЛДПР Леонид Слуцки и до извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България Н. Пр. Елеонора Митрофанова.