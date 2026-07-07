ПП АБВ изпрати поздравителни писма по повод 147 години дипломатически отношения между България и Русия

В писмата се подчертава значението на историческите, културните, духовните и човешките връзки между българския и руския народ, както и необходимостта те да бъдат съхранявани и развивани независимо от временните политически конюнктури. Румен Петков акцентира върху необходимостта от повече политически разум, отговорност и реална дипломация в условията на нарастващо международно напрежение и остри противопоставяния. Председателят на ПП АБВ подчертава, че България трябва да води разумна, самостоятелна и отговорна външна политика, основана на диалог, взаимно уважение, равнопоставеност и прагматично сътрудничество. ПП АБВ има подписани меморандуми за сътрудничество и с двете руски политически партии. Меморандумът с „Единна abvpresscenter@gmail.com
Прессъобщение София 1000, пл. “Славейков 4А ет.3” Русия“ е подписан през 2016 г., а отношенията с ЛДПР също са поставени върху официална основа за междупартийно сътрудничество. Тези договорености са израз на последователната политика на ПП АБВ за поддържане на пряк политически диалог и развитие на устойчиви отношения между политически сили от България и Русия. В поздравителното писмо до председателя на ЛДПР Леонид Слуцки е изразена и високата оценка на ПП АБВ за политическия диалог и преките отношения между двете партии, както и убеждението, че подобни контакти имат важно значение за съхраняването на връзките между България и Русия и за изграждането на основа за бъдещо сътрудничество. В писмото до Н. Пр. Елеонора Митрофанова Румен Петков изразява уважение към мисията на Посолството на Руската федерация в България и към усилията за съхраняване на двустранния диалог, културните връзки и контактите между двата народа. ПП АБВ последователно отстоява позицията, че отношенията между България и Русия трябва да имат бъдеще, основано на мира, диалога, взаимното уважение и отговорността към следващите поколения.