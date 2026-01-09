/Поглед.инфо/ ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) подаде заявление по Закона за достъп до обществена информация до министър-председателя Росен Желязков, с което настоява за пълна яснота относно участието му в международни срещи и форуми на т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна в контекста на мандатите с които участва.

Заявлението обхваща периода от 1 януари 2025 г. до момента на предоставяне на информацията, в него се поставят три основни групи въпроси:

Мандат за участие

АБВ изисква копия от всички актове, с които е определен мандатът на министър-председателя за участие във въпросните форуми, включително:

решения или постановления на Министерския съвет;

решения на Народното събрание, ако има такива;

други официални документи, определящи обхвата на представителството;

Партията настоява и за информация дали този мандат е позволявал поемане на ангажименти и задължения от името на Република България.

Командировки

Иска се пълна информация и копия от всички заповеди за командировки, свързани с участието на премиера в тези срещи, включително:

номер и дата на заповедите;

период и дестинация;

правно основание;

органът, който ги е издал;

наименование на съответното международно събитие;

Поети ангажименти и задължения

АБВ настоява да бъде предоставена информация дали в рамките на тези участия са поети ангажименти от името на България, както и:

какъв е техният характер – политически, финансови или международни;

какъв е общият им финансов размер, ако имат такъв;

с кой акт са поети – решение на Министерския съвет и/или на Народното събрание;

ПП АБВ ще информира обществеността за получения отговор и за всички обстоятелства, свързани с поетите от българското правителство международни ангажименти.