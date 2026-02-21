/Поглед.инфо/ България формално има демокрация, институции и избори. Но има ли стратегически център? Когато представителството се превърне в посредничество, когато партиите функционират като мрежи, а елитът администрира вместо да мисли в поколения, държавността достига предел. Дали системата, родена след 1989 г., е изчерпала своята историческа енергия и сме на прага на нова фаза?

Поглед.инфо винаги разглежда българската политика през дългата историческа перспектива, механизмите на елитното възпроизводство и стратегическите избори пред държавността.

Когато формата остава, а съдържанието се разпада

В историята има периоди, в които държавата продължава да функционира без видима катастрофа, но вътрешно вече е преминала точката на стратегическа умора. Институциите работят, изборите се провеждат, парламентарните мнозинства се формират и разпадат, законите се гласуват. Външно всичко изглежда нормално. Но в общественото усещане се появява едно трудно формулируемо напрежение – нещо е изместено. Не липсва власт, липсва посока. Не липсва демокрация, липсва хоризонт.

България след 1989 г. прие формата на либералната парламентарна система като цивилизационен избор. Плурализъм, свободни избори, разделение на властите, интеграция в евроатлантическите структури – всичко това беше израз на стремеж към историческо наваксване. В началото този стремеж беше зареден с идеологическа енергия. Имаше сблъсък на визии, имаше ясни разграничения, имаше усещане за съдбовност. Политиката беше арена на идеи.

Постепенно обаче идеологическата енергия започна да отслабва. Големите цивилизационни решения бяха взети. Интеграцията се случи. Институционалната рамка беше стабилизирана. И в този момент се очакваше да се роди нов национален проект – вътрешна визия за развитието на държавата в рамките на вече направения избор. Това не се случи.

На мястото на стратегическия хоризонт се настани управленската техника. Политиката започна да мисли не в десетилетия, а в мандати. Големите въпроси – демография, индустриално развитие, образователна трансформация, културна идентичност, геополитическо позициониране – постепенно бяха сведени до секторни проблеми. Те престанаха да бъдат разглеждани като части от обща визия и започнаха да се третират като управленски задачи.

Тук настъпва първото изместване. Демокрацията като форма остава. Но демокрацията като съдържание започва да се свива. Представителството постепенно се превръща в посредничество. Партиите започват да балансират интереси вместо да формулират исторически цели. Лидерите започват да управляват кризи вместо да чертаят хоризонт.

Малка държава като България неизбежно е под външен натиск. Геополитиката не оставя периферията в покой. Икономическите зависимости също не са абстракция. Но историческата разлика между държавник и администратор е именно в способността да превърнеш натиска в стратегия, а не да се ограничиш до неговото управление. Когато елитът престане да мисли стратегически, външната рамка започва да замества вътрешната визия.

В подобна ситуация демокрацията не се руши шумно. Тя ерозира тихо. С всяка коалиция без ценностен център. С всяко решение, мотивирано повече от баланса на зависимости, отколкото от национален проект. С всяка стратегическа тема, превърната в тактически компромис.

Историята познава подобни фази. Републики са продължавали да функционират институционално дълго след като стратегическият им център е бил изчерпан. Империи са съществували на карта, докато вътрешната им цивилизационна енергия вече е била изчерпана. В тези моменти кризата не е административна. Тя е смислова.

Днес България не е в състояние на институционален разпад. Но е в състояние на стратегическо свиване. Държавата реагира, но рядко предвижда. Тя изпълнява, но рядко формулира. Тя адаптира, но рядко създава.

И когато времевият хоризонт се скъси до следващия изборен цикъл, политиката започва да губи историческо измерение. В този момент започва пределът – не на институциите, а на държавността като исторически проект.

Партиите – от идеологически проекти към мрежи на влияние

Политическата партия в модерната държава е носител на идея. Тя не е просто изборна машина, а инструмент за трансформация на обществена енергия в управленска визия. В началото на прехода българските партии действително носеха различни идеологически линии. Имаше сблъсък на модели – социален, либерален, консервативен, национален.

С течение на времето обаче идеологическите разграничения започнаха да се размиват. Интеграционният консенсус изтласка големия ценностен спор. Партиите започнаха да се конкурират не толкова с различни модели на държавност, колкото с различни управленски стилове. Политиката постепенно се технократизира.

Технократизацията сама по себе си не е порок. Но когато тя замести идеологията, партията престава да бъде носител на историческа визия и се превръща в организационна структура. Организацията изисква лоялност. И когато лоялността стане по-важна от идеята, механизмът на възпроизводство се променя.

Партийните структури започват да функционират като вертикални мрежи. Центърът разпределя ресурс, периферията осигурява подкрепа. Кандидатурите се формират през вътрешни канали. Издигането зависи повече от позициониране в мрежата, отколкото от стратегическа визия.

Тук настъпва второто изместване. Политическата система започва да възнаграждава адаптивността, а не държавническото мислене. Лидерът трябва да умее да балансира, да преговаря, да поддържа коалиции. Но рядко му се налага да формулира проект за десетилетия напред.

В тази среда обществото започва да усеща цикличност. Появяват се нови политически формации, които обещават „нов морал“ или „нова посока“. Но ако организационният модел остане същият, новата партия бързо се вписва в старите зависимости. Така системата се обновява повърхностно, но структурно остава непроменена.

Когато партиите престанат да бъдат идеологически проекти, те губят способността си да възпитават кадри. Те селектират изпълнители. А изпълнителят рядко се превръща в стратег.

Така политическата сцена постепенно се изпълва с управленци без историческа мисия. Не защото нямат интелектуален капацитет, а защото системата не изисква от тях да мислят в поколения. Тя изисква от тях да оцеляват в мрежата.

И когато политическата система престане да ражда държавници, държавата започва да губи стратегическия си център.

Кой възпроизвежда елита и защо държавникът изчезна

Нито един елит не се появява спонтанно. Той се формира в определени институционални и културни среди. Възпроизводството на елита е по-важно от самия елит. Защото ако механизмът на възпроизводство награждава определен тип поведение, системата неизбежно ще произвежда именно този тип личности.

В началото на българската модерна държавност елитът се формираше през образованието и националната кауза. След Освобождението младата държава създаде поколение, което носеше европейско образование, но мислеше в категории на национална консолидация. В онзи период държавата беше исторически проект, а политиката – средство за неговото осъществяване. Хората, които влизаха във властта, знаеха, че участват в създаването на нова държавност.

Днес механизмът е различен. Университетите рядко са лаборатория за държавническо мислене. Академията често остава изолирана от властта. Администрацията възнаграждава процедурната компетентност, не стратегическата визия. Медиите рядко формират култура на дълбок дебат за посоката на държавата. Така връзката между знание и власт постепенно се разкъсва.

Политиката започва да се възпроизвежда през вътрешнопартийни канали и експертни кръгове, които са по-скоро технически, отколкото стратегически. Новите лица се селектират по критерий за лоялност и управленска гъвкавост. Рядко по критерий за дългосрочна визия.

Това не е морален дефект на конкретни личности. Това е структурен ефект. Когато системата не изисква държавници, тя не ги произвежда. Тя произвежда администратори. Администраторът умее да управлява процес. Държавникът умее да формулира смисъл.

Историческият паралел тук е тревожен. В края на Търновската държава елитът постепенно се фрагментира. Болярството започва да мисли в локални интереси, а не в обща стратегия. Центърът отслабва не защото няма армия, а защото няма единна визия. Разпадът не настъпва изведнъж. Той се подготвя чрез постепенно изчезване на стратегическия център.

Подобни процеси са наблюдавани и в други епохи. Когато Римската република преминава в империя, това не става заради формален крах на институциите, а заради изчерпване на елита, способен да управлява сложността на разширената държава. Институциите остават, но съдържанието им се трансформира.

В българския контекст днес наблюдаваме свиване на стратегическото мислене. Дебатите се концентрират върху текущи конфликти, върху изборни резултати, върху тактически коалиции. Малко се говори за това каква България искаме след двадесет години. Демографската катастрофа се обсъжда като статистика. Образованието се реформира на парче. Индустриалната политика се свежда до привличане на инвеститори, не до изграждане на собствена производствена архитектура.

Когато елитът не мисли в поколения, държавата губи историческата си плътност. Тя започва да съществува като административна територия, не като цивилизационен проект.

И тук възниква ключовият въпрос: ако системата възпроизвежда посредници, откъде ще се появи стратегическото ядро? Може ли то да се роди вътре в съществуващата структура или ще бъде резултат от по-дълбока трансформация?

Историята показва, че новите държавнически елити се появяват в моменти на предел. Когато старата логика се изчерпи, обществото започва да търси нов тип лидерство. Но този процес винаги е болезнен, защото означава пренареждане на властови мрежи.

Днес България стои именно в подобна фаза. Институциите функционират. Но стратегическият център е отслабен. Възпроизводството на елита не генерира нова мисия. А когато мисията изчезне, държавността започва да се свива до управление на ежедневието.

Светът се пренарежда, България се колебае

Светът навлезе в период на дълбока трансформация. Глобалната икономическа архитектура се разклаща. Финансовата хегемония, върху която беше изградена постстуденовременната система, показва пукнатини. Геополитическите оси се изместват. Европа е изправена пред въпроса за стратегическата автономия. Балканите отново се оказват чувствителна зона.

В подобен контекст малките държави не могат да си позволят стратегическа пасивност. Те трябва да формулират ясно своето място. Да определят приоритети. Да изградят вътрешна устойчивост. Ако не го направят, те се превръщат в територии на влияние, а не в субекти.

България днес стои на кръстопът, но кръстопътят не е формално обявен. Той се проявява в постепенната загуба на демографска маса, в икономическа периферизация, в зависимост от външни решения. Той се проявява в усещането, че държавата реагира, но не определя.

Историческият момент изисква стратегическо мислене. Но стратегическото мислене не може да се роди в система, която възнаграждава краткосрочния компромис. То изисква елит с автономия и историческо съзнание.

И тук стигаме до неизбежния въпрос. Дали настоящата държавна форма има ресурс да произведе подобен елит? Или е достигнала своя предел?

Краят на една логика и началото на нова епоха

Историята не обявява края на епохите с фанфари. Тя ги изчерпва постепенно. Първо се губи визията. После се скъсява хоризонтът. Накрая държавата започва да функционира без историческа мисия.

България днес е в такъв момент. Не в момент на институционален разпад, а в момент на стратегическо изчерпване. Демокрацията съществува, но често функционира като посреднически механизъм. Елитарната селекция работи, но възнаграждава адаптацията, не мисията. Партиите действат, но рядко формулират дългосрочен проект.

Това е пределът.

И когато една държавна форма достигне предел, възникват две възможности. Или тя продължава да съществува като административна конструкция без хоризонт, или се ражда ново стратегическо ядро, което преосмисля държавността.

Ако приемем, че държавата след 1989 година представляваше определена историческа фаза, то днес сме свидетели на нейното изчерпване. Не чрез разрушение, а чрез ерозия на смисъла.

Тук се появява неизбежната формулировка: Петата българска държава е достигнала своя исторически предел.

Шестата няма да бъде обявена. Тя ще бъде създадена – ако се роди елит, който мисли в поколения, ако знанието се върне във властта, ако стратегията замести посредничеството.

Историята не търпи вакуум. Ако националният елит не поеме ролята на стратегически субект, вакуумът ще бъде запълнен отвън.

Въпросът не е кой ще спечели следващите избори.

Въпросът е дали България ще остане държава на посредници или ще роди нова държавност.

И този въпрос вече не е публицистичен. Той е исторически.

