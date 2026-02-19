/Поглед.инфо/ Светът навлиза в нова епоха – петролът става все по-скъп и труден за добив, доларът губи доверието на централните банки, а златото отново се превръща в стратегическо убежище. Докато големите сили се подготвят за глобален енергиен и финансов трус, България изглежда без стратегия, с индустрия в застой, растеж, движен от кредити, и икономика, зависима от външни решения. Ще успеем ли да избегнем пропастта или вече сме направили първата крачка към кризата?

Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с проф. Боян Дуранкев разглеждаме глобалния преход – от петродолара към златото, от енергийната зависимост към технологичната трансформация. Защо централните банки купуват рекордни количества злато? Как блокирането на руските резерви през 2022 г. промени финансовия свят? И защо България остава в периферията на големите решения?

Разговор за енергията, икономическата структура на страната, кризата на индустрията, мита за „растежа на хартия“ и реалните рискове пред бюджета, доходите и стабилността.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=9cFaPClqZH4&t=6s