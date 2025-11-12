/Поглед.инфо/ Проф. Боян Дуранкев говори в предаване с д-р Владимир Трифонов за „боклучавата икономика“ в ЕС и България – и защо това трябва да ни тревожи повече от самото евро.

В този провокативен и честен анализ проф. Дуранкев говори за четирите признака на „боклучава икономика“ – финансизация, рентиерство, дългове и пропаганда. Коментар за българската реалност, в която 22% от хората работят на минимална заплата, докато собствениците си разпределят печалбата „по схема“.

Разговор, който удря право в сърцевината на икономическата система – без филтър, без клишета.

