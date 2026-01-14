/Поглед.инфо/ Георги Стамбулев разговаря с проф. Боян Дуранкев за посоката на България след приемането на еврото – икономика, неравенства, геополитически рискове и опасната илюзия, че „всичко вече е решено“. Защо страната изглежда замръзнала, кой плаща цената на прехода и има ли реален шанс за изпреварващо развитие.



Разговор за България след еврото, икономическите рискове и възможностите за развитие в променящия се свят.

В първата част на разговора проф. Боян Дуранкев прави трезва и критична равносметка за състоянието на България след въвеждането на еврото. Според него страната няма ясна визия за бъдещето, а обществото е раздробено между различни геополитически посоки.

Икономическият растеж остава слаб, неравенствата се задълбочават, демографската криза и „изтичането на мозъци“ подкопават дългосрочните перспективи. В същото време политическата класа създава илюзия за благоденствие, което реално не достига до голяма част от българите.

Проф. Дуранкев очертава и възможностите – човешки капитал, достъп до европейски фондове, технологичен скок и предимството на „късния играч“, но предупреждава: без стратегия, реформи и борба с корупцията, тези шансове ще останат пропуснати.

#БоянДуранкев #България #Еврозона #Икономика #ПогледИнфо