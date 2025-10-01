/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов, в която той коментира незавидното положение на България, безгръбначието на бъларските политици и безкритичното следване на поредния голям брат, който ни свлича кожите.

- На фона на геополитическите битки какви събития да очакваме у нас?

- При пренареждане на сферите на влияние по света, къде остава България?

- Кой води бащина дружина в България?

- Има ли начин да се справи страната ни в ситуацията на най-бедна държава в клуба на богатите европейски страни?

- Има ли оптимистичен път за развитие на държавата?

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=XqcKRdI5fEg&t=994s