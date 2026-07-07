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България

Проф. Николай Цонков: България може да стане мост между Европа и Русия – ако има държава

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Николай Цонков обсъждаме един от най-важните въпроси пред България – има ли страната ни собствена геостратегическа роля или окончателно се е примирила да изпълнява чужди решения. Говорим за отношенията между ЕС и Русия, Балканите, Близкия изток, Северна Африка, изкуствения интелект, АЕЦ „Белене“, транспортните коридори, икономическия суверенитет и опасностите от премахването на правото на вето в Европейския съюз. Ако България иска да бъде фактор, а не територия, стратегическото мислене вече не е избор, а необходимост.

д-р Владимир Трифонов 9157 прочитания
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=kteOKfhFpvw&t=2s

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