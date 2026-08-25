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Проф. Нина Дюлгерова: 37 години разграждахме държавата – сега България получава нов шанс
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме България в центъра на огромната политическа трансформация, която променя света. Как изборите в ключови държави могат да разместят глобалните сили? Изчерпва ли се украинският модел? Какво означават първите сто дни на новото управление у нас след десетилетия на ерозия на държавността? Говорим за армията, образованието, историческата памет, духовността и загубата на приемственост между поколенията. И за големия въпрос: може ли разпадането на стария световен ред да се превърне в исторически шанс за възраждане на България?
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