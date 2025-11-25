/Поглед.инфо/ Проф. Румен Гечев в предаване с Георги Стамболиев разкъсва фасадата на „европейския успех“ и показва какво всъщност стои зад прибързаното вкарване на България в еврозоната – слугинаж, фалшиви числа и подарени милиарди на банките и на Брюксел. Как ни ограбват с бюджета, с дерогацията за Лукойл, със златото на БНБ и с мантрите за „европейски ценности“?

В първата част от разговора с проф. Румен Гечев в студиото на „Конкретно“ / Поглед.инфо с водещ Георгий Стамгулев говорим без цензура за истинската цена на войната в Украйна, санкциите срещу Русия и безумната политика на брюкселския елит. Европа, по думите на проф. Гечев, вече е „финансов инвалид“, а България е вкарана насила в кошарата на еврозоната от най-усърдния слугинаж на континента.

Проф. Гечев показва как правителството залага нереални 30% ръст на приходите, как се прикрива реалният дефицит над 3% чрез авансов данък от банките, и как 2 тона българско злато и стотици милиони от печалбата на БНБ ще потънат в Европейската централна банка. Разглеждаме и голямата измама с дерогацията за руския петрол, мита за „левчето за народа“ и защо русофобската политика всъщност е антибългарска политика.

Това е разговор за тежките последици от войната, санкциите и слугинажа – и за въпроса, който вече не може да бъде отлаган: в чия Европа и при какви условия искаме да живеем?

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=lwxFgHy5pnU

Европа като „финансов инвалид“ – санкциите и военните разходи удрят пряко европейските икономики, без да променят хода на конфликта.

Еврозоната като политически, а не икономически проект – България е вкарана преждевременно в валутния съюз заради геополитически сметки, а не заради готовност на икономиката.

Измислен бюджет – заложени са нереални 30% ръст на приходите при реално изпълнение 14–15%, което крие бъдещ дефицит и неизбежни кризи.

Подарък за банките, удар по държавата – авансов данък от 500 млн. лв. тази година, липса на специален данък върху свръхпечалбите и над 1 млрд. лв. по-малко в бюджета догодина.

2 тона злато към ЕЦБ – печалбата на БНБ изчезва, а златото и резервите реално се прехвърлят към Франкфурт.

Лукойл, дерогацията и „левчето за народа“ – премахването на дерогацията не сваля цените, а задълбочава търговския дефицит и удря българската икономика.

Слугинаж и нарушена Конституция – властта пренебрегва референдума за еврото и волята на народа, за да изпълни поетите ангажименти към Брюксел и Вашингтон.

ВТОРАТА ЧАСТ ГЛЕДАЙТЕ ТУК : https://www.youtube.com/watch?v=tsoa2j2M3TI

