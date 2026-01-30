/Поглед.инфо/ Първият месец на България в еврозоната разкрива суровата реалност зад официалния оптимизъм – загубен паричен суверенитет, решения, вземани във Франкфурт, и механизъм, в който „дебелите котки“ определят правилата, а периферията плаща цената. Проф. Румен Гечев очертава опасните тенденции: инфлационен натиск, бъдещо поемане на общи дългове и оформянето на Европа на две скорости.

Поглед.инфо винаги разглежда икономическите процеси отвъд пропагандата и зад официалните лозунги.

В първия месец от членството си в еврозоната България вече усеща реалните ефекти от загубата на паричен суверенитет. В този разговор на Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев се анализира механизма на вземане на решения в Европейска централна банка, доминацията на водещите държави и рисковете за малките икономики. Обсъждат се инфлацията, бъдещото поемане на общи дългове, геополитическите размествания и възможностите – или липсата на такива – пред България в Европа на две скорости.

Съгласни ли сте, че България в еврозоната губи суверенитет и поема чужди дългове – или това е цената, която трябва да платим? Коментирайте, споделете и включете се в разговора.

