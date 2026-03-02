/Поглед.инфо/ Тази трета част от разговора на Георги Стамболиев с доц. Григор Сарийски е изцяло изграден върху въпросите на публиката – без сценарий, без предварително подбрани теми. От обедняването на България и енергийната зависимост, през еврозоната и ролята на ЕЦБ, до криптовалутите, златото, американския дълг и възхода на Китай – отговори в реално време, без филтър.

Среща с публика, в която доц. Григор Сарийски отговаря директно на въпроси за икономическото бъдеще на България, риска от дългова спирала в ЕС, зависимостта от евтината енергия, ролята на Европейската централна банка като инструмент за натиск, перспективите пред криптовалутите, възможния „инфлационен сценарий“ в САЩ и геоикономическия натиск на Китай. Разговор без удобни теми и без предварителна режисура.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=zJ9BEpm1bFs

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=7-cPdd6T9JI&pp=0gcJCa4KAYcqIYzv

