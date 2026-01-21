/Поглед.инфо/ Последните 24 часа не донесоха изненади, а потвърждение – българската политика вече не произвежда решения, а само признаци на собствената си несъстоятелност. Зад конкретните реакции, мълчания и институционални жестове се разкри по-дълбокият проблем: изчерпан модел, партии без хоризонт, избори без съдържание и общество, което все по-често избира да наблюдава, вместо да участва. Фигурата на Румен Радев не е центърът на кризата, а нейното огледало – знак, че системата вече не може да поеме напрежението, което сама е създала.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни събития не като отделни скандали, а като симптоми на по-дълбоки процеси, които определят бъдещето на държавата и обществото.

Денят, в който нищо не се случи – и това беше най-лошото

Най-скандалното в последните 24 часа не беше конкретно действие, дума или решение. Най-скандалното беше липсата на реакция. Денят започна и свърши без шок, без взрив, без онова усещане за „исторически момент“, което медиите толкова обичат да симулират. И именно в тази привидна нормалност се оголи истината: българската политика вече не се разклаща от събития, защото се е научила да живее в постоянен трус.

Всичко изглеждаше познато. Говорещи глави, които говорят, без да казват. Партии, които реагират, без да поемат. Институции, които функционират, без да водят. Това не е криза в класическия смисъл – това е режим. Политиката у нас отдавна не е процес на избор между алтернативи, а механизъм за удължаване на безвремието.

И тук е първият важен пробив: масовият читател усеща това инстинктивно. Той не чете анализи, но живее последиците. Усещането, че „нищо не зависи от нищо“, че „каквото и да стане, всичко си остава същото“, не е апатия. Това е форма на политическо познание. И тя е по-опасна от всеки протест.

Президентът като симптом, не като герой

В този контекст фигурата на Румен Радев трябва да бъде извадена от удобните клишета. Нито „спасител“, нито „предател“. Той е симптом – и точно затова реакциите срещу него са толкова объркани. Системата не знае как да се държи със собствените си симптоми, защото те издават болестта.

Истинският проблем не е в това какво направи или не направи президентът. Проблемът е, че политическият модел вече не може да поеме напрежение, което излиза извън рутината. Всяко по-рязко движение го поставя в риск от разпад. Това означава едно: моделът е изгубил гъвкавост. Той не е устойчив, той е крехък.

Години наред президентската институция играеше ролята на буфер – между обществото и партиите, между очакванията и реалността, между кризите и формалното им „управление“. Когато буферът се напука, системата остана оголена. И реакцията ѝ беше показателна: не контраудар, а паника; не стратегия, а тактика на деня.

Тук масовият читател вижда нещо много ясно: елитът е изненадан не от събитието, а от факта, че вече няма къде да скрие отговорността. Всички бяха свикнали някой друг да поема тежестта – президент, служебен кабинет, „обстоятелствата“. Този път обстоятелствата отказаха да свършат работата.

Партиите без роля и парламентът като чакалня

Третата сцена е най-безмилостната. Тя не е драматична, тя е сива. Парламентът продължава да съществува, но е загубил функцията си на център на политическото решение. Той е станал чакалня – място, в което всички чакат нещо да се случи извън него. Избори, кризи, натиск отвън, грешка на опонента. Всичко, но не и собствено решение.

Партиите също не са в криза на идеи, както обичат да казват анализаторите. Те са в криза на смисъла. Те вече не представляват социални групи, а защитават апарати. Не мислят в хоризонт, а в цикъл: следващите избори, следващия скандал, следващото прегрупиране. Това не е политика, това е оцеляване.

Затова реакциите им в последните 24 часа звучаха кухо. Нямаше визия, защото няма за какво да се воюва визионерски. Всички големи думи – „реформа“, „европейски път“, „стабилност“ – са изхабени. Те вече не мобилизират, а дразнят. И когато езикът престане да работи, властта започва да се плъзга.

Изборите като ритуал и обществото като зрител

Тук стигаме до най-неудобната истина, която рядко се казва на глас: изборите сами по себе си вече не са решение. Те са ритуал. Процедура, която произвежда легитимност на хартия, но не и доверие в реалността. Масовият избирател не е „мързелив“ или „неинформиран“. Той е рационален в собствената си логика: ако изборът не води до промяна, отказът от избор също е избор.

Това обяснява тишината на улицата. Не като одобрение, а като изчакване. Когато обществото не реагира веднага, това не означава примирение. Означава натрупване. А натрупването без изход рано или късно намира пробив – често в най-неочаквана форма.

Тук е мястото, където персоналните проекти започват да изглеждат привлекателни. Не защото предлагат ясна програма, а защото разбиват монотонността. В свят без алтернативи всяка различност изглежда като шанс. Това е опасна логика, но тя е неизбежна, когато институционалният пейзаж е изпразнен.

Какво следва – не по желание, а по инерция

Следващата фаза няма да бъде стабилизация. Това е илюзия. Тя ще бъде по-груба, по-конфликтна, по-персонализирана. Не защото някой я планира, а защото системата не предлага други канали за напрежението. Когато институциите не могат да поемат конфликт, конфликтът ги заобикаля.

Ще има повече сблъсъци, по-малко посредничество. Повече морални обвинения, по-малко конкретни решения. Повече политика като спектакъл, по-малко като управление. Това не е прогноза, а описание на логика, която вече работи.

И най-опасното: всичко това постепенно ще започне да изглежда нормално. Кризата ще се превърне във фон. А когато разпадът стане фон, обществото губи ориентири, а елитът – страх.

Държавата без разказ

Най-дълбокият проблем, който последните 24 часа оголиха, е липсата на общ разказ. България няма публична представа за собственото си бъдеще. Не като лозунг, а като смисъл. Няма отговор на въпроса „накъде“, който да не звучи кухо или заучено.

Без такъв разказ всяко управление е временно, всяка коалиция – случайна, всяка криза – фатална. Държавата се превръща в терен, а не в проект. И това е точката, в която дори най-добрите технически решения се провалят, защото няма за какво да бъдат носени.

Истинският скандал

Истинският скандал на последните 24 часа не е в конкретното събитие. Той е в потвърждението, че старият модел е изчерпан, а нов още няма. Че политиката вече не води обществото, а го следва със закъснение. Че управлението се е превърнало в реакция, а не в посока.

Оттук нататък въпросът не е кой ще управлява следващите месеци. Въпросът е дали България е способна да произведе управление, което да не бъде временно решение на постоянна криза. Това е въпросът, който стои зад всички скандали – и който тепърва ще става все по-неудобен.