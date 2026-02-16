/Поглед.инфо/ Проучването на „Маркет Линкс“, проведено в периода 7–13 февруари 2026 г., показва 25.6% подкрепа за новата формация на Румен Радев, ако изборите бяха днес – резултат, който не просто пренарежда партийната карта, а поставя под въпрос самия модел на управление в България. Зад тези проценти стои наказателен вот, разочарование от статуквото и нарастваща мобилизация, която може да превърне следващите избори в исторически вододел между системна инерция и мажоритарен пробив.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни социологически сигнали не като моментна новина, а като индикатор за дълбоки процеси в доверието, легитимността и бъдещата управляемост на държавата.

Числата, които говорят за разлом

Проучването на „Маркет Линкс“, проведено между 7 и 13 февруари 2026 г., не е просто моментна снимка. То е диагноза. Според данните новата формация, ръководена от досегашния президент Румен Радев, би получила 25.6%, ако изборите бяха днес. ГЕРБ–СДС остават втори с 15.4%, ПП–ДБ – с 12.5%, ДПС – Ново начало – с 10.5%, а „Възраждане“ – с 4.5%.

Това не е просто разместване. Това е системен пробив.

За първи път от години виждаме толкова ясно изразен център на притегляне, който не произлиза от партийна машина, а от мажоритарна фигура. Радев не влиза в състезание като лидер на утвърдена партия. Той влиза като политически капитал, натрупан в президентската институция, превърнат в потенциал за изпълнителна власт.

Тук има нещо по-дълбоко от проценти.

Има преливане на доверие от институция към политически проект.

„Маркет Линкс“ отчита, че основният дял от подкрепата идва от миграция от парламентарно представените партии – около 15%. Това означава, че системните партии губят не периферия, а ядро. Това е вот на разочарование, но и вот на очакване.

Има втори пласт – нови гласоподаватели, които не са участвали през октомври 2024 г. Това е още по-сериозен сигнал. Апатията започва да се топи. 56% декларират твърда готовност за участие. Това не е статистика. Това е пробуждане.

Има и трети пласт – гласувалите за малки формации и „не подкрепям никого“. Този слой винаги е бил барометърът на системното напрежение. Сега той се концентрира.

Българската политика от години живее в режим на фрагментация. Парламентите се раждат с половин мандат, правителствата – с половин легитимност. Данните сочат възможност парламентът да бъде съставен от 4 до 6 формации. Това е свиване. Това е опит на системата да се стабилизира през концентрация.

Но въпросът е друг:

концентрация около какво?

Наказателният вот и евроскептичната сянка

Проучването ясно отбелязва, че при липса на ясно ценностно позициониране на новата формация, изглежда става въпрос за преливане на наказателен и антисистемен вот. Това е ключово.

Това означава, че подкрепата не е изцяло идеологическа. Тя е емоционална. Тя е реактивна. Тя е протестна.

И тук се появява деликатният въпрос за профила на симпатизантите. Данните сочат възприемчивост към евроскептични и прокремълски позиции, сходна с профила на симпатизантите на „Възраждане“ и „Величие“.

Това не означава автоматично геополитически завой.

Но означава натрупване на евроскептичен потенциал в по-широк политически център.

Тук се крие драмата на традиционните партии. Те загубиха монопола върху европейската легитимност. Гражданите започнаха да правят разлика между „Европа като ценност“ и „Европа като елитна фасада“.

Радев влиза в този вакуум.

Неговото доверие не само не се свива след президентството – то нараства с 6–7 пункта, а делът на недоверие намалява с 9%. Това е феномен. В българската политика доверието обикновено ерозира след властта. Тук виждаме обратното.

Това означава, че той запазва образа на институционален коректив, а не на част от партийния сблъсък.

В същото време ГЕРБ–СДС, ПП–ДБ и останалите лидери остават в тесния диапазон на доверие между 8 и 16%. Това е таван. Това е умора.

Именно тук изборите се превръщат в референдум за системата.

Ще бъде ли това вот „за“ нов проект или вот „против“ стария модел?

Възможните сценарии и съдбата на България

Ако приемем данните като отправна точка, след избори с подобен резултат България ще се изправи пред три сценария.

Първият – нов център на властта, около който се формира управленска коалиция. Това изисква програмна яснота и международна предвидимост.

Вторият – изолация на победителя и опит за обединение на статуквото срещу него. Това би означавало още една фаза на нестабилност.

Третият – мажоритарна трансформация на политиката, при която личното доверие измества партийната архитектура.

Истинската интрига е в мобилизацията. 56% твърда готовност за участие означава потенциал за резултат, сравним с април 2021 г. – моментът, в който системата беше разклатена от масов протестен вот.

Ако активността нарасне, наказателният вот се усилва. Ако секциите в чужбина бъдат ограничени, както беше предложено и върху което беше наложено вето от вицепрезидента, ефектът може да бъде обратен – допълнителна мобилизация.

България е на кръстопът не защото една партия води с 25.6%.

А защото доверието започва да се пренасочва от партии към личности, от идеологии към очакване за справедливост.

Това е симптом на изтощена партийна демокрация.

Изборите като съдба, а не като процедура

Проучването на „Маркет Линкс“ е повече от новина. То е предупреждение.

Системата, изграждана десетилетия, започва да губи гравитация. ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС – всички те остават фактори, но вече не са центърът. Центърът се измества.

Радев концентрира около себе си протест, разочарование, но и надежда. Това е опасна смес. Ако тя бъде превърната в ясен проект, България може да влезе в нов цикъл на относителна стабилизация.

Ако остане емоционална вълна без програма – ще последва ново разочарование.

Истинският въпрос не е дали Радев ще спечели изборите.

Истинският въпрос е дали България ще успее да превърне тази енергия в структурна промяна.

Защото зад 25.6% стоят не просто избиратели.

Стои умора от безкрайни коалиции, от политически пазарлъци, от усещането, че властта се върти в затворен кръг.

Изборите ще бъдат сблъсък между две Българии:

България на системната инерция и България на очакването за разрив.

И ако активността се повиши, ако новият проект запази мажоритарния си заряд, ако наказателният вот се превърне в позитивна визия – страната може да влезе в нова фаза.

Но ако отново се роди парламент без ясна управляемост, ще се върнем в цикъла на служебност и недоверие.

Проучването показва възможност.

Историята ще покаже дали това е начало на политическо пренареждане – или поредният епизод от кризата на българската демокрация.

България не стои просто пред избори.

Тя стои пред изпит за зрелостта на собствената си политическа воля.

