/Поглед.инфо/ В специално интервю за Поглед.инфо Румен Петков прави дълбока и безкомпромисна оценка на 51-вия Конгрес на БСП – за волята за промяна, новата политическа култура, ролята на Крум Зарков, отношенията с Румен Радев и драматичния разлом в Европа. Разговор за държавността, институционализма, левицата като последна бариера срещу политическата деградация и за това дали България може да бъде фактор на мира в една разпадаща се Европейска реалност.



Поглед.инфо винаги разглежда политиката не като предизборна реторика, а като сблъсък между държавност и разпад, между ценности и цинизъм.

В това задълбочено интервю за Поглед.инфо Румен Петков прави безкомпромисна оценка на 51-вия Конгрес на БСП и очертава историческия залог пред левицата в България. Разговор за волята за промяна, новата политическа култура без разправа и реваншизъм, ролята на новото ръководство и реалните рискове пред държавността.

Интервюто надхвърля вътрешнопартийната тема и отваря голямата картина – разпада на Европа, деинституционализацията, манипулациите на избори, загубата на социална политика и превръщането на парламентарния дебат в грозна и вулгарна сцена. Обсъждат се отношенията с Русия, войната в Украйна, санкциите, енергийната криза и защо Европа все повече губи смисъла, с който е била създадена.

Специален акцент е поставен върху участието на Румен Радев в предстоящия политически процес, възможните размествания в политическата система и шанса БСП Обединена левица да бъде фактор на стабилност, държавност и социален разум в една все по-хаотична среда.

Разговор за това дали България ще съхрани смисленото ляво – или ще изгуби окончателно лицето си.

