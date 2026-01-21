/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с Румен Петков лъсва бруталната истина за ролята, в която България е набутана – държава без глас, превърната в обслужващ персонал на чужди военни стратегии. От „подарените“ миночистачи до липсата на ясна стратегия за национална сигурност – разговорът показва как Черно море се превръща в символ на унижението, а България плаща цената мълчаливо.

В разговора с Румен Петков – председател на партия АБВ – падат всички дипломатически маски.

Говорим за унизителната роля, в която България е поставена във военните и геополитическите схеми на НАТО и Европейския съюз. „Подарени“ миночистачи, платени от нас ремонти, липса на стратегия за национална сигурност и мълчание на институциите – всичко това превръща Черно море в символ на национален срам.

Разговорът стига още по-далеч:

– самоунищожаваща се Европа без лидери

– унизителното отношение на САЩ към ЕС

– рискът от разпад на ЕС и НАТО

– България като периферна услуга, а не партньор

Без заобикалки. Без автоцензура. Един разговор, който казва на глас това, което мнозина се страхуват дори да прошепнат.

