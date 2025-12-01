/Поглед.инфо/ Младите излязоха на улицата, но някой друг се опита да яхне гнева им. Докато властта разширява зелената и синята зона до абсурд, в бюджета без колебание се заделят 6 милиарда за въоръжаване, а образованието и сигурността остават на опашката. В този разговор Румен Петков (АБВ) говори остро за технологията на властта, за „реформите“ като прикрит грабеж, за отровената атмосфера в училищата и за унижението на полицаите, които служат честно, но остават невидими. Гледайте до края – финалът е предупреждение не само към управляващите, а към цялото общество.

Описание

Във втората част на разговора с Румен Петков (АБВ) влизаме право в най-болезнените теми на деня – протестите, младите, грабежа, маскиран като реформа, и разпада на образованието и уважението към държавата.

Протестът на жълтите павета започна като справедлив вик за достойно заплащане и за защита от инфлацията и предстоящото влизане в еврозоната, но бързо бе яхнат от същите политически лица, които години наред превърнаха зелената и синята зона в символ на градски грабеж. Петков показва с имена и примери как хора, които не се колебаят да посегнат върху интересите на гражданите, се опитват да се представят за „здравите сили“ на протеста.

Разговорът преминава към голямата тема – технологията на властта и мълчанието за истинските успехи. Защо никой не говори за пробива на България на китайския пазар със земеделска продукция? Защо усилията за връщане на българското присъствие в Китай, Виетнам, а утре и в Русия и Беларус, остават скрити от общественото внимание, докато публичният дебат се занимава с дребни скандали и кухи лозунги?

Особено остър е анализът за състоянието на образованието и системата „парите следват ученика“, която, по думите на Петков, обезкръвява училищата, унищожава взискателността, размива критериите и води до цяло поколение, което стига до 10-ти клас само за да вземе книжка, без да е възпитано, че животът е ценност и законът важи за всички.

В края разговорът се връща към темата за МВР и полицията – между плезещи се униформи по социалните мрежи и полицай, който умира на пост, без обществото дори да се поклони. Как външният вид, дисциплината и отношението към служителите на реда се превръщат в огледало на разпада на държавата? И защо неспособността да казваме истината ще се плаща поколения напред?

Гледайте тази втора част, ако искате да чуете не само критика, но и диагноза за състоянието на българската държава – от протеста и бюджета до училището и полицията.

Обобщение

Във втората част на интервюто Румен Петков анализира протестите на жълтите павета като протест на млади, образовани и реализирани хора срещу технологията на властта, но предупреждава за циничния опит те да бъдат яхнати от политически сили, които самите те са символ на градски грабеж и лицемерие. Той посочва разширяването и оскъпяването на зелената и синята зона в София като ярък пример за политика, облечена като „реформа“, а всъщност насочена срещу гражданите. На този фон Петков критикува бюджета, който без колебание отпуска 6 милиарда за въоръжаване, докато минималната работна заплата и социалните политики са оставени в сянка.

Гостът обръща особено внимание на успехи, за които обществото не научава – като споразуменията за достъп на български земеделски и хранителни продукти до китайския пазар и възможностите за връщане на България на пазари в Азия и в бъдеще в Русия и Беларус. В разговора за образованието Петков определя системата „парите следват ученика“ като ключов проблем, който разбива качеството, демотивира учителите и превръща училището в място за формален престой до 10-ти клас, а не за истинско знание и възпитание.

Накрая Петков говори като бивш вътрешен министър за състоянието на МВР – за полицая, който става интернет посмешище, и полицая, който загива на пост, но остава почти незабелязан. Той настоява за повече уважение и грижа към служителите на реда, но и за ясни стандарти към техния външен вид и поведение. Финалът е предупреждение: неспособността да се казва истината и да се мисли самостоятелно в Европа и у нас ще се плаща болезнено от поколенията след нас.

Хаштагове

#РуменПетков

#АБВ

#ПогледИнфо

#протести

#зеленаЗона

#бюджет

#образование

#МВР

#полиция

#Китай

#българскадържава

#политика