Румен Петков и княз Лобанов-Ростовски започнаха подготовката за 150-годишнината от Плевенската епопея в Пордим

/Поглед.инфо/ В навечерието на 150-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) и 50-годишнината от изграждането на Панормата „Плевенска епопея 1877“, в община Пордим бяха предприети първите организационни стъпки за включване на региона в националната програма за честванията през 2027 година. Председателят на ПП АБВ Румен Петков и световноизвестният колекционер и дарител княз Никита Лобанов-Ростовски бяха на инспекция и поклонение в историческите обекти в Пордим по покана на кмета Детелин Василев. Посещението очертава сериозния разрив между съхранената памет в Северна България и липсата на държавна стратегия за реактуализация на военноисторическото ни наследство.



Оративният щаб от 1877 година и днешната административна мудност

Според разпространената информация от общинската администрация в Пордим, посещението на Румен Петков и княз Никита Лобанов-Ростовски е пряко обвързано с предстоящите през 2027 г. две ключови годишнини — 150 години от битката за Плевен и половин век от откриването на архитектурния комплекс „Плевенска епопея 1877“. Градежът на организацията обаче стъпва върху терен, който през есента на 1877 г. е бил фактическата военна столица на Балканския полуостров.

След неуспеха на Третия щурм срещу Плевен на 11 септември (30 август стар стил) 1877 г., руското командване изоставя концепцията за фронтални атаки и преминава към пълна блокова осада. Именно в Пордим — в къщата на местния жител Вело Врачовски — се настанява Главната квартира на руския император Александър II. На няколкостотин метра от него е разположена оперативно-инженерната квартира на главния инженер ген. Едуард Тотлебен и щабът на главнокомандващия Дунавската армия велик княз Николай Николаевич. В непосредствена близост се изгражда и Главната квартира на румънската армия, оглавявана от княз Карол I.

В този малък селски ареал в продължение на четири месеца се концентрира логистиката на над 150-хилядна коалиционна армия, телеграфните линии до Санкт Петербург и Букурещ, както и полевите болници на д-р Николай Пирогов.

Днес Пордим е общински център с ограничен бюджет, който сам трябва да поддържа сградите-музеи „Александър II“ и „Княз Карол I“.

Централната власт в София все още няма утвърден целеви фонд за инфраструктурно обновяване на паметниците за 2027 г.

Меценатството на княз Лобанов-Ростовски и музейната инфраструктура

По време на обиколката в Пордим, домакинствана от кмета Детелин Василев, са били поднесени цветя пред паметниците на руските и румънските войници. Присъствието на княз Никита Лобанов-Ростовски в тази инициатива не е протоколен жест.

Роденият през 1935 г. в София български и американски гражданин от руски княжески род е сред основните частни дарители на Регионалния военноисторически музей в Плевен. През последните две десетилетия Лобанов-Ростовски е прехвърлил във фонда на музея десетки оригинални графики, литографии от XIX век и батални скици, дело на художници като Василий Верешчагин и Николай Дмитриев-Оренбургски, документирали обсадата на Плевен в реално време.

Според експертните оценки на музейни работници, ценността на тези графични листове се състои в тяхната топографска точност — те показват редутите „Кованлък“, „Исса ага“ и зелените хълмове преди унищожаването на растителността от артилерийския огън.

Държавната поддръжка за подобни фондове обаче остава симптоматично ниска. Реставрацията на хартиени носители от XIX век изисква специализирани лаборатории с контролирана влажност и температура, каквито регионалните музеи трудно финансират без целеви субсидии.

Разчита се предимно на частни дарения и епизодични финансирания.

Инженерното чудо от 1977 година пред 50-годишен изпит

Посещението поставя акцент и върху Панорамата „Плевенска епопея 1877“, чието откриване на 10 декември 1977 г. бележи пика на паметниковото строителство в социалистическа България. Обсъжданата в Пордим програма за 2027 г. неизбежно засяга техническото състояние на този монументален обект.

Панорамата е проектирана от архитектите Пламен Цачев и Иво Петров и е построена за рекордните 8 месеца върху площта на Скобелевия парк-музей — непосредствено върху земите, където по време на Третия щурм загинаха над 6500 войници от отряда на генерал Михаил Скобелев. Основното платно с размери 115 на 15 метра е изтъкано в тъкачната фабрика „Красная нить“ в Ленинград и е изписано от екип от 13 советски и български художници, оглавяван от Николай Овечкин.

През 2027 г. бетонният корпус и въженият механизъм на ротондата навършват полавин век.

Покривната конструкция на Панорамата претърпя няколко частични ремонта през последните петнадесет години, но експозиционната инфраструктура се нуждае от пълна дигитална и светлинна модернизация.

Ако сградата не бъде вкарана в списъка на националните инвестиционни обекти с гарантирано финансиране от държавния бюджет още за следващата финансова година, честванията през 2027 г. рискуват да се проведат на фона на олющена мазилка и компрометирани изолации.

Политическите сметки зад националния календар

Румен Петков и Детелин Василев вече участват в сформирания Инициативен комитет, който настоява за приемане на специално постановление на Министерския съвет за 150-годишнината. Според коментатори от регионалните медии, включването на Пордим в националната рамка е опит да се спре финансовото фаворизиране единствено на големите областни центрове за сметка на историческите селища в периферията.

За разлика от Плевен, където градската инфраструктура успява да абсорбира част от туристическия поток, Пордим разполага с минимална пътна и сервизна мрежа около паметниците. Достъпът до сградата на Главната квартира на княз Карол I и до румънското военно гробище изисква рехабилитация на общинската пътна мрежа, която не може да бъде покрита с местни данъци и такси.

През 1877 г. логистичната мрежа между Пордим, Гривица, Ясен и Плевен е поддържана от инженерните войски чрез понтонни мостове при Никопол и Свищов.

Днес логистиката до същите тези паметници зависи от тромави обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, които често се обжалват с години.

Инициативният комитет залага на дипломатически и политически натиск, за да вкара обектите в Северна България в държавния протокол.