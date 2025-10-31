/Поглед.инфо/ Днес председателят на ПП АБВ Румен Петков, заедно с Н. Пр. Милан Равич, посланик на Република Сърбия, и г-н Желко Йович, бивш посланик на Република Сърбия, посетиха митрополитската катедрала „Св. вмчца Неделя“ в гр. София.

В храма бе отслужена архиерейска св. литургия с преобличане тялото на сръбския светец – св. крал Стефан Милутин. Богослужението бе възглавено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

На службата присъстваха представители на Сръбската православна църква, гости от западната ни съседка и множество богомолен народ от София.

В края на светата литургия нетленните мощи на св. крал Стефан Милутин бяха сменени с нови одежди. Свалените одежди, престояли една година върху мощите на светеца, по традиция на този ден се предоставят на храм или обител на Сръбската православна църква.