/Поглед.инфо/ Българският патриарх Даниил възглави заупокойната света литургия в Троянския манастир „Успение Богородично“ в памет на светейшия патриарх Максим. Днес се навършват 13 години от блажената му кончина.

В службата и поклонението участва председателят на ПП АБВ Румен Петков, заедно с кмета на община Троян Донка Михайлова. Двамата се поклониха на гроба на патриарх Максим и запалиха свещи за упокой и за здраве.

По време на посещението Румен Петков подари Патриотичния календар на АБВ на Троянския манастир, на читалището в Троян, както и на кмета на общината Донка Михайлова. Календарът беше приет с признателност, а в знак на благодарност председателят на АБВ получи грамота. В изданието е отбелязана и датата на кончината на патриарх Максим – като жест на уважение към духовното наследство и съхранената българска памет

„Патриотичният календар е осъзнат знак на почит към нашите духовни водачи и към корените, които ни държат като народ. Радвам се, че той ще остане и в манастира, и в читалището, и сред хората на Троян“, заяви Румен Петков.