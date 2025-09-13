/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков присъства на църковния ритуал „Чин на обновление“ по случай завършилата реставрация на оригиналните паметни плочи на Патриаршеската катедрала „Свети Александър Невски“. Богослужението беше отслужено лично от Негово Светейшество Даниил – Митрополит Софийски и Български патриарх.

На събитието присъстваха още Негово Величество Симеон Сакскобургготски, множество миряни и гости на столицата.

Паметните плочи съхраняват текста, с който се отдава почит на решението на първото Велико народно събрание в Търново през 1879 г. в София да бъде построен храм, носещ името на Свети Александър Невски – в знак на признателност за Освобождението на България и за възстановяването на независимото българско царство.

След реставрацията оригиналните плочи ще бъдат поставени на специални стойки до южната част на олтара на катедралата. До тях ще бъде положен и паметният дарителски надпис.