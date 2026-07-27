Румен Петков връчи на посланика на Ислямска република Иран декларацията на ПП АБВ срещу разполагането на американски самолети в България

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България Н. Пр. Али Реза Ирваш. В разговора участваха заместник-председателят на ПП АБВ Петър Първанов и Георги Стамболиев.

В рамките на срещата Румен Петков връчи официалната декларация на ПП АБВ срещу решението на Народното събрание за допускане на американски военнослужещи и авиационна техника на територията на България в подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Копие от документа е изпратено и до министъра на външните работи на Ислямска република Иран д-р Абас Арагчи.

В декларацията АБВ предупреждава, че подобно решение създава риск България да бъде възприемана като логистична част от военен конфликт, който не е в интерес на българската държава и народ. Според партията страната ни трябва да бъде солидарна преди всичко с усилията за мир, а не с действия, които увеличават напрежението. Международните усилия следва да бъдат насочени към дипломация, актуализиране на механизмите за сигурност и търсене на политически решения вместо към военна ескалация.

От своя страна посланик Али Реза Ирваш постави въпрос, който по думите му си задава и иранският народ: „Защо?“ Защо България допуска американски самолети на своя територия, след като между България и Иран традиционно съществуват добри отношения? С какво иранският народ е заслужил подобно отношение от страна на България?

Иранският дипломат заяви, че при предишното пребиваване на американски самолети на летище София официалните обяснения не са съответствали на реалното им предназначение. По думите му Иран е разполагал с информация, че самолети, излетели от България, са зареждали във въздуха други самолети, които впоследствие са продължавали към иранска територия.

Според посланика всяка държава, която оказва съдействие за военни действия срещу Иран, включително чрез логистична подкрепа, може да бъде разглеждана от страната му като легитимна цел. Именно поради това, подчерта той, решението крие реални рискове за сигурността на България.

Особено безпокойство у дипломата са предизвикали и думи, приписвани на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че някои държави от Източна Европа са заявили готовност да окажат подкрепа още преди Вашингтон официално да я е поискал.

В разговора беше обърнато внимание и на становището на местната власт в района на авиобаза „Безмер“. ПП АБВ подкрепя общата декларация на кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово срещу разполагането на американски самолети в базата. Според партията решения с подобни последици за националната сигурност трябва да бъдат вземани след открит обществен дебат и при зачитане на мнението на местните власти и гражданите, които ще бъдат пряко засегнати.

Участниците изразиха обща тревога, че в съвременните международни отношения думите „дипломация“ и „мир“ все по-често се заменят с думата „сделка“. Те подчертаха, че задълбочаването на конфликтите може да бъде предотвратено единствено чрез последователни дипломатически усилия, диалог и уважение към международното право.

Като трагичен пример за човешката цена на войната посланикът посочи гибелта на 168 деца. Той заяви, че при ударите телата им са били толкова тежко разкъсани, че на родителите са били предавани части от тела в пакетчета за погребение. По думите му подобни трагедии показват защо международната общност трябва да търси решения чрез дипломация, а не чрез нова ескалация.

В заключение Румен Петков заяви, че ПП АБВ ще продължи последователно да отстоява разбирането, че България не трябва да бъде въвличана пряко или косвено във военни конфликти. Страната ни трябва да бъде активен участник в усилията за мир, диалог и международна сигурност, а не логистичен плацдарм за чужди военни операции.