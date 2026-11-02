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Румен Петков: Йотова разби сметките им! Започва голямата война в десницата!
/Поглед.инфо/ Д-р Владимир Трифонов: Победата на Илияна Йотова разтърси българската политика, но най-тежките последици тепърва предстоят! В студиото разговарям с лидера на АБВ Румен Петков за изборните манипулации, провала на Гюров, задаващите се вътрешни битки в ПП–ДБ и политическото бъдеще на левицата. Кой се опита да управлява общественото мнение чрез социологически прогнози и медийни внушения? Защо Брюксел губи способността си да води разумна дипломация? И каква цена ще платят българите за енергийната криза и тежкия бюджет? Разговор за победителите, губещите и битката за бъдещето на България!
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Носталгични ядове! Когато храчиш срещу миналото: Защо антикомунистическата истерия в ефира катастрофира пред фактите и паметта
/Поглед.инфо/ Днешната телевизионна пропаганда не спира да насажда омраза към нашето минало, подхранвана от жлъчни водещи и клишета за Чернобил и „зверствата“ на Държавна сигурност. Фактите обаче разкриват съвсем друга реалност – от достойното справяне на народа с радиационната психоза, през абсурдния мит за „стаите за мъчения“ в МВР, до невиждания високотехнологичен възход на България през 1986 година. Спомените от първо лице за родната роботика, ГАПС и срещата на Тодор Живков с иновациите във Варненския радиозавод напомнят, че който плюе срещу историята, сам се превръща в кашмер.30.10.2026 05:17
Проф. Румен Гечев: Те съсипаха „Южен поток“, погребаха „Белене“ и ни оставиха да плащаме!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой превърна България от индустриална държава в икономическа периферия на Европа? Защо Турция печели от енергийните си отношения с Русия, а ние плащаме цената на провалените проекти? Във втората част на разговора ми с проф. Румен Гечев в „Конкретно“ поставяме болезнените въпроси за „Южен поток“, АЕЦ „Белене“, унищоженото земеделие и липсващата национална стратегия. Проф. Гечев прави безпощадна оценка на политическите решения, които според него са стрували на България десетки милиарди. Можем ли да възстановим икономиката си, или ще продължим да плащаме за чужди интереси?29.10.2026 18:30
Въпроси към Гюров: Ще се вее ли украинското знаме над Дондуков 2 и ще се включим ли в коалицията на желаещите?
/Поглед.инфо/ Проф. Ивайло Груев (Университет в Отава, Канада) подлага на остър геополитически анализ действията и позициите на кандидат-президента Андрей Гюров. Преминавайки през концепцията на Карл Густав Юнг за метафизичната сила на символите и историческите „моменти на истината“, авторът разглежда осветяването на български институции в цветовете на украинското знаме и подписания 10-годишен меморандум за сътрудничество с Киев. В текста се поставят съдбоносни въпроси относно евентуалното включване на България в „Коалиция на желаещите“, външнополитическия курс спрямо НАТО и последиците от потенциален военен конфликт върху демографския колапс на страната ни.28.10.2026 07:00
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/Поглед.инфо/ Докато медийните аналитици обвиняват народа в апатия и безразличие, истинските причини за резултатите от първия тур на президентските избори лежат далеч от телевизионните студия. От растящите цени и сметките след въвеждането на еврото, през професионалните фалове на МВР в смесените региони, до пълната липса на партийни структури в „Прогресивна България“ — аналитичен поглед върху това защо избирателят реши да вдигне жълт флаг на управляващите.28.10.2026 06:28
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