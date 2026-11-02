Румен Петков: Йотова разби сметките им! Започва голямата война в десницата!

/Поглед.инфо/ Днешната телевизионна пропаганда не спира да насажда омраза към нашето минало, подхранвана от жлъчни водещи и клишета за Чернобил и „зверствата“ на Държавна сигурност. Фактите обаче разкриват съвсем друга реалност – от достойното справяне на народа с радиационната психоза, през абсурдния мит за „стаите за мъчения“ в МВР, до невиждания високотехнологичен възход на България през 1986 година. Спомените от първо лице за родната роботика, ГАПС и срещата на Тодор Живков с иновациите във Варненския радиозавод напомнят, че който плюе срещу историята, сам се превръща в кашмер.

30.10.2026 05:17