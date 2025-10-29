/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков участва в конференцията „Детство без насилие“.

Сред участниците бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, както и Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по младежта и спорта, под чието ръководство се проведе форумът.

В изказването си Румен Петков заяви, че преди 45 години сме сринали една система и на нейно място не сме изградили друга. Той подкрепи изцяло казаното от Габриел Вълков, че комплексният въпрос е възпитание, образование, семейство, и подчерта, че първата задача на държавата и институциите е да изградят работеща превенция.

Петков поздрави Габриел Вълков за организацията на конференцията, подчертавайки, че тук държавата трябва да участва с всичките си институции – Министерството на младежта и спорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи. Той посочи, че трябва да се заложи и акцентира върху превенцията, а не само върху реакцията след вече настъпили инциденти.

Румен Петков представи пет конкретни посоки на превенция:

Часът на класния – участие на представител на МВР, на общината и на Българската православна църква в часа на класния, с децата, периодично и с постоянна връзка. Родителските срещи – активна работа с родителите от същите тези звена и институции, с цел изграждане на обща култура и доверие. Синдикатите – използването на синдикатите като партньор в работата с родителите и в разпространението на добри практики. Медиите – системна работа с медиите от гледна точка на възпитанието, защото, както отбеляза Петков, „сега новините започват с дете уби дете, 18-годишен катастрофира и загинаха още двама, 18-годишна се блъсна и загина…“. Социалните мрежи – внимание към съдържанието и игрите, които в момента често се превръщат във фетиш: „Този, който измисли по-брутално убийство, печели играта.“

В изказването си Петков постави въпроса за ценностната система и ролята на семейството, подчертавайки тревожната статистика, че в някои общини над 80% от родените деца са извън брачни. Той отправи и упрек към идеята за поставяне на металдетектори в училищата, като я определи като грешен подход:

„Означава ли, че ако утре в едно читалище бъде извършено убийство, ще сложим детектори във всички читалища? Това не е добра идея. Държавата и нейните институции трябва да заложат върху превенцията, а не върху последствията.“

Петков обърна внимание и на агресията и вулгарността в обществото, като подчерта, че голяма част от тях се излъчват на най-високо държавно ниво.

„Като говорим за медиите, виждаме Народното събрание – а то не винаги е за гледане“, добави той.

С думите си Румен Петков призова за възстановяване на моралния авторитет, възпитанието и духовността като основа на обществото, защото единствено така може да се изгради здрава превенция срещу нарастващото насилие между децата.