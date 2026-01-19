/Поглед.инфо/ Извънредното обръщение на Румен Радев и официално обявената му оставка от президентския пост отвориха нова страница в българската история. В студиото на Поглед.Инфо,Зорница Илиева, заедно с д-р Радко Ханджиев, направиха дълбок анализ на словото, което за първи път призна грешки, назова статуквото и се обърна директно към разума и отговорността на народа – без партии, без движения, без политическо алиби.

Оставката на президента Румен Радев бе определена като безпрецедентен акт в новата българска история – жест, който не цели съхраняване на власт, а изграждане на държавност. В разговора с д-р Радко Ханджиев се подчертава значението на извинението към народа, призива за ликвидиране на статуквото и обръщението към всички българи като съмишленици в обща кауза.

Особено внимание се отделя на ролята на Илияна Йотова, която поема институционалната отговорност в момент на изпитание, както и на символичната връзка със строителите и рушителите на съвременна България. Анализът поставя въпроса дали страната е готова за трудния път напред – с усилия, жертви и ясно осъзната национална цел.

