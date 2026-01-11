/Поглед.инфо/ Зорница Илиева разговаря с адв. Румяна Ченалова за реалните последици от въвеждането на еврото – скок на цените, банкови такси, загуба на паричен суверенитет и мълчаливия бунт на българите, които отказват да приемат новата валута като „национална“.

В първата част на разговора адв. Румяна Ченалова прави остър и детайлен анализ на процесите след въвеждането на еврото в България. Според нея обществото преживява не просто валутна смяна, а системен срив: рязко повишаване на цените, замразени доходи, масови банкови такси и пълна липса на държавен контрол.

Ченалова определя поведението на гражданите като неформален референдум – отказ от еврото чрез ежедневни решения: плащане в левове, бойкот на вериги и недоверие към официалната пропаганда.

Разговорът засяга и по-дълбоките рискове: загубата на парична политика, подчиняването на ЕЦБ, опасностите от дигиталното евро и възможността за пълен финансов контрол над гражданите. Акцент е и върху инициативата за референдум, подкрепена от около 300 000 подписа – знак, че съпротивата далеч не е маргинална.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=ozmw9qJFZqk&t=2s

