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България

Русия започва да гласува: как ще участват руските граждани в България

/Поглед.инфо/ Над 4 милиона руски избиратели са заявили участие в дистанционното електронно гласуване за Държавната дума. Но важи ли тази възможност и за руснаците, които живеят или временно се намират в България? Проверихме правилата за ДЕГ, условията за участие от чужбина и как точно ще могат да гласуват руските граждани у нас на 20 септември.

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Русия започва да гласува: как ще участват руските граждани в България
ИИ генерирана
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Ден преди началото на тридневното гласуване за новата Държавна дума руската изборна система приключва последните технически процедури. Наред с традиционните секции тази година дистанционното електронно гласуване обхваща рекорден брой региони. За руските граждани, намиращи се в България, обаче е организиран отделен режим – присъствен вот в София на 20 септември.

Изборите за Държавната дума започват в Русия на 18 септември и продължават три дни – до 20 септември. В навечерието на вота ЦИК приключи подготовката и на системата за дистанционно електронно гласуване.

Над 4 милиона руски избиратели са подали заявления за участие в ДЕГ, съобщи председателят на ЦИК Елла Памфилова. Срокът за заявленията приключи на 14 септември.

На 17 септември в ЦИК беше извършена и процедурата по разделяне на криптографския ключ, чрез който ще бъдат защитени резултатите от дистанционното гласуване. Ключът е разделен на седем части, като за възстановяването му са необходими пет. Резултатите от електронния вот ще могат да бъдат разшифровани след приключването на гласуването.

Може ли да се гласува електронно от България?

Дистанционното електронно гласуване не е организирано като форма на задграничния вот за руските граждани в България. ДЕГ се прилага в 33 руски региона – в 32 чрез федералната система, а Москва използва собствена платформа. Правото за участие във федералната система е свързано с регистрация по местоживеене в територия, в която се провежда ДЕГ, потвърден профил в „Госуслуги“ и своевременно подадено заявление.

Затова руски гражданин, който живее или временно се намира в България, не трябва да приема наличието на ДЕГ в Русия като възможност автоматично да гласува електронно от България. Официално организираният задграничен вот тук е присъствен.

В България е образувана една избирателна секция – в Клуба на Посолството на Русия в София на бул. „Драган Цанков“ №28. Тя ще бъде отворена на 20 септември от 8:00 до 20:00 часа. Могат да гласуват пълнолетни руски граждани, които постоянно живеят или временно пребивават в България. Предварителна регистрация не се изисква.

Избирателят трябва да представи оригинал на руски документ за самоличност, валиден зад граница – задграничен, служебен или дипломатически паспорт или удостоверение за завръщане.

Така изборите ще започнат в Русия още на 18 септември, включително чрез дистанционната електронна система, докато за организирания вот на руските граждани в България ключовата дата остава неделя, 20 септември.

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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

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