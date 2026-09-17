Русия започва да гласува: как ще участват руските граждани в България

/Поглед.инфо/ Над 4 милиона руски избиратели са заявили участие в дистанционното електронно гласуване за Държавната дума. Но важи ли тази възможност и за руснаците, които живеят или временно се намират в България? Проверихме правилата за ДЕГ, условията за участие от чужбина и как точно ще могат да гласуват руските граждани у нас на 20 септември.

Ден преди началото на тридневното гласуване за новата Държавна дума руската изборна система приключва последните технически процедури. Наред с традиционните секции тази година дистанционното електронно гласуване обхваща рекорден брой региони. За руските граждани, намиращи се в България, обаче е организиран отделен режим – присъствен вот в София на 20 септември.

Изборите за Държавната дума започват в Русия на 18 септември и продължават три дни – до 20 септември. В навечерието на вота ЦИК приключи подготовката и на системата за дистанционно електронно гласуване.

Над 4 милиона руски избиратели са подали заявления за участие в ДЕГ, съобщи председателят на ЦИК Елла Памфилова. Срокът за заявленията приключи на 14 септември.

На 17 септември в ЦИК беше извършена и процедурата по разделяне на криптографския ключ, чрез който ще бъдат защитени резултатите от дистанционното гласуване. Ключът е разделен на седем части, като за възстановяването му са необходими пет. Резултатите от електронния вот ще могат да бъдат разшифровани след приключването на гласуването.

Може ли да се гласува електронно от България?

Дистанционното електронно гласуване не е организирано като форма на задграничния вот за руските граждани в България. ДЕГ се прилага в 33 руски региона – в 32 чрез федералната система, а Москва използва собствена платформа. Правото за участие във федералната система е свързано с регистрация по местоживеене в територия, в която се провежда ДЕГ, потвърден профил в „Госуслуги“ и своевременно подадено заявление.

Затова руски гражданин, който живее или временно се намира в България, не трябва да приема наличието на ДЕГ в Русия като възможност автоматично да гласува електронно от България. Официално организираният задграничен вот тук е присъствен.

В България е образувана една избирателна секция – в Клуба на Посолството на Русия в София на бул. „Драган Цанков“ №28. Тя ще бъде отворена на 20 септември от 8:00 до 20:00 часа. Могат да гласуват пълнолетни руски граждани, които постоянно живеят или временно пребивават в България. Предварителна регистрация не се изисква.

Избирателят трябва да представи оригинал на руски документ за самоличност, валиден зад граница – задграничен, служебен или дипломатически паспорт или удостоверение за завръщане.

Така изборите ще започнат в Русия още на 18 септември, включително чрез дистанционната електронна система, докато за организирания вот на руските граждани в България ключовата дата остава неделя, 20 септември.