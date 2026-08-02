Съдбоносната битка: битката за българския дух

/Поглед.инфо/ Има ли разнопосочни сигнали за външната политика на България, предизвикани от заявленията на премиера Румен Радев и назначената за външна министърка Велислава Петрова-Чамова? Има ли заплаха за националната сигурност във връзка с решението за разполагане на американски самолети-цистерни на летище Безмер, които биха зареждали във въздуха американски бойни самолети за нанасяне на удари по обекти в Иран? Запознати с международното право и начина на действие на бойната авиция отговарят утвърдително. Представители на властта и праволинейните „евро-атлантици” отговарят отрицателно.

Важни ли са тези въпроси? Дали по-важният въпрос не е какво се случва с българския дух, който боледува и тази негова болест е причината за появата на тези въпроси и може би на други подобни въпроси, които неминуемо ще се появяват и занапред. България е била държава на духа и нейният дух не е угаснал дори когато държавата като такава формално не е съществувала стотици години. Този Български дух се проявява в разпространението на писмеността и книжнината из славянските земи. като способства за създаването на православната цивилизация и нейното разпространение по мирен път – уникалност, която не трябва да забравяме. Елинската, римската, западно-европейската католическа цивилизации са налагани с огън и меч, сеейки разрушения и смърт. Това е било възможно, защото Българският дух в основата си се опира на общочовешки ценности, разбирани в техния обективен абстрактен смисъл и съдържание – морален ориентир неподвластен на човешките слабости и превратности на времето. Затова Левски мечтае за бъдеща държава, в която българи, турци (отдавнашни поробители и все още такива до неговата кончина) и др. народности да живеят задружно и в мир. Затова малка България успява да се противопостави на мощната Хитлерова Германия и да спаси българските евреи.

Какво се случва с този Български дух? Сами ли се отказваме от него или отвън полагат усилия да бъде той заличен и заменен? С общоевропейски и евро-атлантически ценности ли? А дали Западът не води тиха и подмолна война срещу този изконен Български дух, който го боде в очите и докато съществува ще бъде постоянен изобличител на неговите прегрешения?

Хвалят ни обединена Европа и ни призовават безпрекословно да подчиним цялото си битие на нейните „ценности”. Какво казва историята за онези моменти, когато западна Европа е действала като обединена сила? Католическа Европа се обединява и подема кръстоносни походи за „защита на вярата”. Само че, вместо срещу „неверниците”, най-значимата им победа е срещу православната християнска Източна Римска империя. Контантинопол е плячкосан и досега някои европейски столици са украсени с разграбени оттам произведения на изкуството. Благодарение на цар Калоян – въплъщение на Българския дух – и победата му над Балдуин Фландърски България избягва подобна участ. Тази победа белгийците и други европейци все още не могат да ни простят. Говори се дори, че са я споменали на Александър Стамболийски при подписване на унизителния Ньойски договор. Обединен Европа настъпва не само на юг. Същия опит правят и на север. Опитите на кръстоносците да наложат католицизма на руските княжества изправят Александър Невски пред трудния избор с кого от двамата врагове да се бие – с монголите ли на изток, които искат да им бъде васал и да им плаща данък, или с кръстоносците, които искат да им вземат вярата, т.е. да подчинят духа им. Невски избира да се бие с кръстоносците и печели. Спира и отблъсква духовната заплаха. Запазва православието. Ето защо патриаршеският храм в София носи името на св. Александър Невски – да знаят, че тук цари православен дух и който се опита да му посегне да знае какво го чака. „Не посягайте!” – това е предупреждението.

Европа се обединява и по времето на Наполеон. Резултатът какъв е? Отново, заедно с французите, представители на почти цяла католическа и протестантска Европа се отправят на поход срещу православна Русия, чийто елит и дори офицерите по време на самата война разговарят помежду си по-често на френски, отколкото на руски. Поредният опит за обединени действия е Кримската война – отново Западът напада Изтока, западни хриятияни срещу източни православни християни – съвсем „по братски”. Малко по-късно обединена Европа, на Берлинския конгрес, не се свени да върне немалка част от освободените земи, признати от самия султан за населени с българи-християни, отново под властта на мюсулманската Османска империя. Само защото България е православна и е освободена от православна Русия, докато някои западни християнски държави открито, или не съвсем, действат като съюзници на Османската империя.

В края на 19-ти век на Берлинската конференция Западна Европа се обединява за „най-значимата” си цивилизационна мисия. След векове на поединично колонизиране на части от източното и западното полукълбо, съпроводено с действия, които съвременното международно право определя като „геноцид”, Западът колективно и „справедливо” си поделя цяла Африка като колониални владения – както казваме „поделиха си баницата”. Питаха ли някого? Не, няма нужда – щом са решили значи е правилно, щом им е изгодно значи е справедливо. Този европейски дух какво общо има с Българския дух?

Най-грандиозният „успех” на обединена Европа е опита с общи усилия, под ръководството на Хитлер да се разправят с комунистическия Съветски Съюз. Под лозунгите на борба с „безчовечния” комунизъм Западът отново напада Изтока и извършва най-големите престъпления срещу човечеството в историята досега. Някои ще кажат, че все пак Великобритания се бие в карайна сметка срещу хитлеристката коалиция. На тях ще припомня само, че Операция „Немислимото” планирана от Великобритания и осуетена от САЩ е предвиждала обединените британо-американски войски, с остатъците от силите на Вермахта, да нанесат изнендващ удар въху изтощения от войната Съветски съюз и да му нанесат стратегическо поражение. За същото „стратегическо поражение” на Русия призовава днес обединена Европа, използвайки най-диброто си възможно прокси – Украйна. Починалият наскоро американски сенатор Линдзи Греъм не се срамуваше да каже, че най-добре инвестираните американски долари са тези, които водят до убиване на руснаци.

И така, къде тук се вмества Българският дух. Обединена Европа, като икономическо общо пространство може да носи ползи за повишаване благосъстоянието на българските граждани – „може”, но не е автоматично. НАТО, като отбранителен съюз може да повиши или дори да гарантира сигурността на страната ни – „може”, но не е автоматично – тук на атлантиците-ентусиасти ще препоръчам внимателно да прочетат прословутия и цитиран от всички чл. 5-ти, където няма нищо гарантирано. И ЕС, и НАТО са средства, а не цел на България. България я е имало преди ЕС и НАТО и ще я има след ЕС и НАТО. Членството ни в тях е полезно и оправдано доколкото отговаря на целите за по-високо благосъстояние и по-голяма сигурност, н най-вече докато не се посяга на Българския дух. Не всичко, което Брюксел и Вашингтон казват и правят, е правилно, или справедливо. Превръщането на ЕС във идеологически и военен съюз е неправилно, подмяната на традиционните човешки и семейни ценности е неправилно, превръщането на НАТО от отбранителен в агресивен съюз, заради агресивното поведение на основния съюзник – САЩ – е неправилно и агресивните му действия са несправедливи. Агресията не се определя като такава от един или друг управляващ, в една или друга държава. Какво е агресия и какво са агресивни действия е ясно определено в международното право с Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН. Препоръчвам да я прочете всеки, който е готов да повярва на приказките на прословутата външна министърка. Както имахме смелостта да кажем „не” на Хитлер за българските евреи, така трябваше да имаме смелостта да кажем „не” на Израел за геноцида в Газа и на САЩ за агресията срещу Иран, и да откажем съучастие чрез предоставяне на л-ще Безмер.

Трябва решително да се противопоставим на опитите да бъде подменен Българският дух с относителните и конюнктурни норми на ЕС и НАТО, които се наричат наши съюзници. Решително трябва да се осъдят и волните, или неволни действия на политици, бизнес, медии, „интелектуалци” и „демократи”, които подпомагат тази война срещу Българския дух. Тези техни действия са равносилни на предателство!Губили сме държавата си два пъти. Възстановявали сме я защото е бил жив Духът ни. Изгубим ли Духа си, губим всичко и то – безвъзвратно!

Битката е съдбоносна! Това е битка за Българският дух!