/Поглед.инфо/ Сергей Станишев хвърли политическа бомба с тежки предупреждения за бъдещето на БСП и държавата! Бившият премиер обяви „смъртна заплаха“ за столетницата и призова за радикална промяна чрез подкрепа за Крум Зарков. Станишев не спести остри думи за „безумния ремонт“ на Конституцията, който според него е превърнал държавното управление в инкубатор за политически анонимници и е превърнал служебния кабинет в „сираче“, от което всички бягат. Край на експериментите – време е за истинска левица или за окончателен залез.

БСП под смъртна заплаха: Самоубийственият поход на столетницата

Сергей Станишев не спести тежките думи, описвайки състоянието на Българската социалистическа партия като критично. Според него формацията е поставена под „смъртна заплаха“ не от външни врагове, а от собствените си грешни решения през последните години. „Сами сме си виновни – никой не може да ти направи това, което си направиш сам“, подчерта той, визирайки дългия период на изолация и напускането на автентичния социален терен.

Според анализите на Поглед.инфо, това изказване идва в момент, когато левицата е раздирана от вътрешни противоречия и неяснота относно своята идентичност. Станишев припомни, че от години предупреждава за опасността БСП да се състезава на терена на популистите и националистите, което е довело до ерозия на подкрепата и загуба на идеологическия облик. Днес рискът партията да остане извън стените на Народното събрание е по-голям от всякога, което би било катастрофа не само за социалистите, но и за демократичния баланс в държавата.

Крум Зарков като символ на надеждата и модерното ляво

Основният акцент в изявата на Станишев бе категоричната му подкрепа за Крум Зарков. Той обяви, че ще направи „всичко възможно“, за да помогне на Зарков в предстоящата изборна битка, тъй като в негово лице вижда шанс за рестарт на левицата. Зарков е описан като модерен ляв политик, който притежава капацитета да изведе БСП от политическото гето и да я превърне отново в „самостоятелна и независима линия“.

За Станишев е от ключово значение БСП да разбере, че България не е самотен остров и се нуждае от левица, която разбира глобалните и европейски процеси. Тази „модерна левица“ трябва да бъде полезна на хората, които в момента са объркани и притеснени от икономическата несигурност. Подкрепата за Зарков е знак към всички социалисти, че надежда все още има, но тя минава през пълна мобилизация и скъсване с досегашните пагубни практики.

Институционалният хаос и „безумните“ промени в Конституцията

Бившият министър-председател подложи на унищожителна критика скорошните промени в Основния закон, които според него са „обърнали пирамидата“ на властта. Станишев е категоричен, че тези „нескопосани“ реформи са лишили президента от възможността да носи реална отговорност за служебните кабинети, което е довело до сегашния абсурд.

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че конституционният ремонт е създал правен и политически вакуум. Станишев посочи, че в момента министри стават хора без никакъв политически опит, които влизат във властта „на тъмно“. Той даде пример с Кирил Петков и Асен Василев, чието участие в служебни кабинети без партийна легитимация се е върнало като „бумеранг“ върху държавността. Сегашната ситуация е още по-тежка, тъй като кандидатурите за министри не преминават през цедката на партийната йерархия, където се трупа опит и експертиза.

Президентската институция: Илияна Йотова като последна опора

На фона на общия хаос, Сергей Станишев отличи вицепрезидента Илияна Йотова като единствената стабилна институционална опора в страната. Той подчерта, че нейният деветгодишен опит в институцията я прави изключително силна фигура, която познава механизмите на властта отвътре. Станишев не вижда пречка тя да се кандидатира за следващ президентски мандат, но предупреди, че опитите на определени кръгове в БСП да се „залепят“ за нея само я увреждат.

В контекста на служебното правителство, Станишев отбеляза, че Йотова почти не е имала избор при съставянето на кабинета, тъй като всички останали потенциални кандидати са били свързани със статуквото. Това е пряко следствие от лишаването на президентската институция от нейните нормални правомощия по време на служебни правителства.

Кабинетът „Гюров“ – политическо сираче без бъдеще

Едно от най-острите определения в интервюто бе насочено към настоящия служебен кабинет, който Станишев нарече „сираче“. Нито една политическа сила, включително ПП-ДБ, не желае да поеме политическа отговорност за действията на това правителство. Въпреки че много от министрите са свързани с определени политически среди, техните формални лидери се дистанцират от тях в опит да спасят електоралните си резултати.

Тази „политическа оцветеност“ на служебния кабинет е пагубна, смята Станишев. Когато едно правителство няма ясен мандат и политическа опора, то става лесна мишена за критики от всички страни – от президента до опозицията. Това само задълбочава недоверието на гражданите в институциите и прави предстоящите избори още по-непредвидими.

БСП и проектът на Радев: Време за ясни граници

Станишев постави много важен въпрос относно отношенията между БСП и Румен Радев. Той призова за поставяне на „ясна граница“ между симпатията към президента и подкрепата за негови евентуални политически проекти. Според него много социалисти бъркат двете неща, което прави кампанията на БСП изключително трудна.

„БСП не трябва да бъде възприемана като присъдружна организация към когото и да било“, отсече той. Задачата на новото ръководство е да върне собствената физиономия на партията, нейните приоритети и цели. Участието в предишни управления, срещу което Станишев гласно се обяви, е нанесло тежки щети и сега е време за поправка на тези грешки чрез ясна идеологическа програма.

Коалиционната формула след изборите: Правила вместо експерименти

По отношение на бъдещото управление на страната, Сергей Станишев призова за край на безпринципните сглобки и политическите експерименти. Според него е необходимо правителство със силна политическа програма, стъпило върху смели икономически и социални послания.

Ключът към стабилността е подписването на ясно споразумение с дефинирани правила за вземане на решения. Коалициите не трябва да са плод на задкулисни уговорки, а на публични ангажименти пред избирателите. Само така България може да излезе от цикъла на служебни кабинети и институционална немощ.

