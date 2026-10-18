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България

Ще играем ли на война в Черно море?

/Поглед.инфо/ Политическите и геостратегически разсъждения за сигурността в Черно море все повече напомнят на компютърна игра, в която българските „геймъри“ в политиката забравят, че в реалния живот няма бутон „опитай отново“. Намесата на външни сили и сляпото следване на чужди интереси заплашват да превърнат страната ни в геополитически вакуум и да събудят призрака на Берлинския конгрес. Спасението за България е в твърдата защита на националния ни интерес, стриктния контрол над изключителната ни икономическа зона и обявяването на активен неутралитет.

инж. Николай Друмев 9262 прочитания
Ще играем ли на война в Черно море?
ИИ генерирана
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Последните събития в Черно море предизвикаха забележителна активност сред настоящи и бивши политици. Субективните виждания и предпочитания изпревариха обективните факти, без да е сигурно,че ще съвпаднат когато последните станат известни. Кандидатки и кандидати за предстоящите президентски избори повече, или по-малко настойчиво призовават за по-сериозен ангажимент на ЕС и НАТО към сигурността в Черно море. Твърде свободно много „експерти” се заеха с геостратегически разсъждения, без да са наясно, като че ли, що е то геостратегия. Понятието има две съставки – гео, т.е. земя(география) и стратегия, т.е поглед далече напред основан на разбирането какво се е случило отдалече назад. Непредубеденият наблюдател остава с впечатлението, че много от тези „експерти” и политици рядко поглеждат географските карти и май не се завъртали глобуса, който за разлика от силно изкривената геометрия на картите (Меркаторска проекция – запознатите са наясно) показва точно площите и разстоянията. Така също се натрапва и усещането, че не са внимавали в часовете по история, не я познават добре и не показват желание да се запознаят подробно с нея и поуките от нея.

Това поведение напомня повече на поведението на „геймъри”, които без притеснение играят на компютъра, защото винаги могат да натиснат бутона „retry”(опитай отново), ако още им се играе, или бутона „quit”(напусни) ако им е омръзнало на ги „убиват”. В действителния живот, за разлика от измисления (виртуалния за „по-интелигентните”) такава възможност няма. Убиват те само веднъж и дори нямаш възможност да видиш надписа „game over” (ктай на играта).

Това налага да бъдат разгледани сериозно както случващото се, така и възможното му бъдещо развитие, и участието на България в него. Кога в Черно море в най-ново време е имало „горещи” конфликти: Кримска война, Първа и Втора световни войни, прокси войната на САЩ срещу Русия за сметка на Украйна (по думите на Марко Рубио пред Фокс нюз, март, 2025 г.), т.е винаги когато в Черно море се намесват външни сили, от които най-настойчива е Британия, която отчаяно се бори да запази статута си на империя и винаги за чужда сметка. Както и Франция, която сега й приглася.

Дават ли си сметка онези, които призовават ЕС и НАТО да се ангажират в Черно море, какво всъщност означава това. Нека пак погледнем картата и си спомним историята. На фона на Русия и Турция тежестта на България по скоро напомня на тази на трите балтийски дразнители: Литва, Латвия и Естония, както и изявите на нашите евро-атлантици все повече наподобяват тези на Кая Калас, чийто интелект не се радва на голямо признание дори и сред съюзниците в ЕС и НАТО.

Турция е сериозен регионален играч с амбиции, а може би и възможности за нещо повече. Дали тя ще е доволна да бъде омаловажена ролята й? Нейната позиция досега е сдържана и премерена. Отношенията й с Русия са по-добри от тези на България, което звучи парадоксално на фона на историческия факт, че именно в резултат на войната й с Русия България се появява на картата на Европа отново след близо пет века. За позицията на Русия мисля, че е излишно да говорим, за да не обиждаме интелигентността на читателя.

Иначе казано, за натискане на копчето „restart” за България бяха необходими пет века. Да, България е била разделена на две – грубо казано руска и турска част – за да се запази баланс на силите според Берлинския конгрес и за да не се получи политически вакуум. Какво означава политически вакуум най добре би трябвало да разбират поляците (не че и те се учат добре от историята), които няколко пъти са били поделяни от мощните си съседи именно по тази причина.

Ако България не покаже стабилна и националноотговорна политика, ако се поддава лесно и услужливо на външен натиск, ако очаква отвън да й бъдат подсказани добри за нея решения – като че ли чуждите държави се грижат повече на няшия, откокото за собствения си интерес – то ваккуумът е налице и призракът на Берлинския конгрес може да се появи по нашите земи. Не е ясно дали ще има и кога възможност за нов „restart”. Не можем да си позволим отношенията ни с Русия и Турция поотделно да се по-лоши отколкото отношенията между Русия и Турция. Ще станем излишни в уравнението за сигурността в Черно море, към която Русия и Турция са силно чувствителни и не желаят чужда намеса в нея. Колкото до помощта на Европа нека пак се обърнем към историята. България я спаси от арабското нашествие по времето на хан Тервел. Европа ни се „отблагодари” с кръстоносни походи. Русия и Турция подписаха Сан-стефанския договор, а Европа ни „подари” Берлинския конгрес. Освен неблагодарност Европа показва и липса на инстинкт за самосъхранение. Европа води две унищожителни световни войни, Европа(засега основно западна) допуска емигрантско нашествие, което застрашава нейната идентичност, Европа унищожава своята енергетика и индустрия, Европа отстъпва от християнските ценности и т.н. Може би трябва да припомним мита за Европа – обладана от прелъстителя Зевс. Може би има нещо в този мит. Европа, като че ли, допуска да бъде „обладавана” твърде лесно и често.

Ако България е сериозно загрижена за случващото се напоследък в Черно море и иска да бъде участник, а не зрител в решаването на проблема, следствие от конфикта между Русия и Украйна, би трябвало да заяви ясна позиция. Да предупреди двете страни, че всякакви военни действия между двете в изключителната икономическа зона на България, които застрашават правата й за използване на ресурсите в тази зона, ще бъдат считанни за неприятелски действия и от двете страни. В тази връзка България ще счита за неприемливо превозването на оръжия и други стоки с военно предназначение, докато трае конфликтът, от която и да е страна през водите на изключителната икономическа зона на България. Двете страни трябва да бъдат предупредени, че България няма да допусне, докато трае конфликтът, преминаване през териториалните й води на кораби, превозващи оръжие и други стоки с военно предназначение, от и за пристанища на двете страни, за което ще приложи режим на контрол съвместим с международното право. Координиране на действията с Турция, като „пазител на проливите” съгласно Конвенцията от Монтрьо ще бъде само от полза. България трябва ясно да заяви, че в защита на националния си интерес, който включва мир и стабилност в Черно море, ще се придържа към активен неутралитет по отношение на конфликта в Украйна.

Когато конфликтът в Укайна приключи, България може да бъде, ако не първа, то поне сред инициаторите за разговори за нова архитектура за сигурност в Черно море. В тази връзка може би ще е добре да се заимства от Конвенцията за правния статут на Каспийско море, от която са следните цитати:

„чл. 3 Страните ще осъществяват своите дейности в Каспийско море в съответсвтвие със следните принципи:

...

6) неприсъствие в Каспийско море на въоръжени сили непринадлежащи на страните;

7) непредоставяне от страните на тяхна територия на други държави за осъществяване на агресия и предприемане на други военни действия срещу която и да е от страните;”

На война ли ще играем или ...?

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